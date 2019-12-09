AB'den Türkiye'ye sığınmacılar için 2020'de 1 milyar euro fon

2016 yılında Türkiye ve AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında AB'nin taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk mali kaynağın tahsis edildiği bildirildi. Kaynak Türk hükümetine değil, insani yardım örgütlerine aktarılıyor.

2020 yılında mülteciler için Türkiye'ye 1 milyar euro aktarılması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada şimdiye kadar 2,7 milyar euro fonun Türkiye'ye aktarıldığı belirtildi. Geri kalan 3 milyar euronun ise 2025'e kadar aktarılması planlıyor. Halihazırda 4,3 milyar euronun da yardım işlerini koordine eden kuruluşlar üzerinde yapılan sözleşmelere bağlandığı kaydedildi.

2020 yılı sonunda aktarılan miktarın 4 milyar euroya ulaşacağı belirtildi. Komisyon Türkiye'de 95 projenin desteklendiğini ve gelecek yıl 25 projenin daha desteklenmesinin planlandığını açıkladı.

AB Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic 1,7 milyon sığınmacının AB yardımları sayesinde kira, ilaç gibi temel yardımları alabildiğini ve sığınmacı çocuklarının eğitim alabildiğini kaydetti.

Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Son dönemde Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısında büyük artış yaşanıyor. Türkiye mülteciler için AB'den yapılan ödemelerin yetersiz olduğu eleştirisini sıklıkla tekrarlamış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtına sert tepki gösteren AB ülkelerini "kapıları açmakla" tehdit etmişti.

Sığınmacı anlaşması

Türkiye ile AB arasında, 2016 yılında imzalanan anlaşmayla Yunanistan'a Türkiye üzerinden giriş yapan ve Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı. AB, bunun karşılığında Türkiye'ye toplam 6 milyar euro mali yardım, kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında bir Suriyeliyi yasal yollardan kabul etme ve Türkiye ile vize muafiyeti sürecinin hızlandırılmasını taahhüt etmişti.

dpa, AFP /SSB, HT

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