 AB′den Türkiye′ye reform yardımı | Avrupa | DW | 02.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

AB'den Türkiye'ye reform yardımı

AB, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi AB adayı ülkeye 2027 yılına kadar toplam 14 milyar 200 milyon euroluk katılım öncesi mali yardım paketi üzerinde anlaşma sağladı.

default

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB kurumlarının Türkiye ile birlikte AB adayı yedi ülkeye katılım öncesi destek amacıyla oluşturulan mali yardım paketini kabul etti.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhalyi, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yardım paketinin hacminin toplam 14 milyar 200 milyon euro olduğunu belirterek 2021 ve 2027 yılları için varılan anlaşmanın, "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye olumlu, hoş ve güçlü bir mesaj olacağını söyledi.

Batı Balkan ülkelerine aktarılacak olan fonun bölge ekonomisine destek olacağını ifade den Varhalyi, bu ülkelerdeki altyapı iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve dijitalleşmeye de yatırım yapılacağını ifade etti. Varhalyi, AB'ye aday ülkeler Türkiye, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbıstan'da yaşayan insanların da bu yardımlara ulaşabileceğini ifade etti.

Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias

Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias

Reform adımlarına destek 

Mali paketle ilgili görüşmelere katılan AB Dönem Başkanı Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, bu ülkelerdeki ekonomik, siyasi, kurumsal, sosyal reformların da desteklenmek istendiğini vurguladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da mali yardımın reform çabaları için kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek özellikle Türkiye'de hukuk devleti ilkesi gibi sorunlu alanlada AB standartlarıyla uyum sağlanması gerektiği vurgulandı.

AB'nin bu mali yardım planının Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nde de onaylanlanması gerekiyor.

AB ve Türkiye arasındaki müzakereler 

Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri, son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı. 

AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda AB'ye Bozkurtların "terör örgütleri" listesine alınması olasılığının incelenmesi çağrısında bulunulurken, Ankara'dan "Ermeni soykırımını" kabul etmesi istendi.  

Türkiye'den von der Leyen'e "protokol" yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, AB ile yaşanan protokol krizi hakkında, "Oturma düzeni tartışmasının, Avrupalılıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi'yle ve Avrupa Komisyonu'nun konumuyla hiçbir ilgisi yok" açıklamasında bulundu.  

Avrupa'dan "Koltuk Skandalı"na tepkiler sürüyor

Ankara'da yaşanan "Koltuk Skandalı"na Avrupa'nın tepkisi devam ederken Türkiye kendini savundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaşananların sorumlusunun AB tarafı olduğunu dile getirdi.  

AB Yetkilisi: Türkiye Yunanistan'dan göçmen almayı sürdürmeli

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Türkiye'nin Yunan adalarından "göçmenleri geri almayı sürdürmesini" istedi.  

Benzer içerik

Brüssel Europaparlament

Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti 19.05.2021

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda AB'ye Bozkurtların "terör örgütleri" listesine alınması olasılığının incelenmesi çağrısında bulunulurken, Ankara'dan "Ermeni soykırımını" kabul etmesi istendi.

Brüssel Europaparlament

AP'den "Ülkücüler terörist" iması 18.05.2021

Avrupa Parlamentosu, tarihinin en eleştirel Türkiye raporunu oylamaya hazırlanıyor. Raporda "Irkçı ve aşırı sağcı" olarak tanımlanan Ülkücü hareket için terörist iması da var.

Bundeswehr Marine Fregatte Hamburg

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu 17.05.2021

Hollanda Türkiye‘nin PESCO olarak adlandırılan Daimi Yapılandırılmış İşbirliği savunma anlaşması çerçevesinde yürütülen bir projeye katılmak istediğini teyit etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin

Elysee Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın egemenliğindeki topraklardan çıkmasını" talep etti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  