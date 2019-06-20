AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle kınama

Brüksel'de yapılan AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldığı zirvede, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege'de "yasa dışı faaliyetlerine devam etmesi" kınandı. Bu durumun "ciddi anlamda endişe" yarattığı belirtilen bildiride, Türkiye’nin bu faaliyetlere devam etmesi halinde bu durumun AB-Türkiye ilişkileri açısından "doğrudan çok ciddi olumsuz sonuçlar" doğurabileceği vurgulandı. Zirvede Türkiye’den Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi talep edilerek, Doğu Akdeniz’de sondaj arama çalışmalarından uzak durması istendi.

Ankara'nın tepkisi

Güney Kıbrıs yönetimi, ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya‘dan Eni, Fransa’dan Total ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ExxonMobil gibi şirketlerle, bu yataklar üzerinde sondaj ve işletme çalışmaları yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Türkiye ise Türk tarafının bu faaliyetlere dahil edilmediği sürece, doğalgaz çıkarılmasına karşı geliyor. Türkiye ayrıca uluslararası hukuka göre kendi kıta sahanlığında olduğunu belirttiği Kıbrıs açıklarındaki bölgelerde bir süredir doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor. Doğu Akdeniz'de Fatih adlı sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdürken, Türkiye ikinci bir sondaj gemisini bölgeye gönderdi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan yola çıkan Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Temmuz ayının başında başlaması bekleniyor.

AB içinde yöneticiler konusunda görüş ayrılığı

Diğer yandan AB zirvesinin en önemli gündem maddesi olan, başta AB Komisyonu Başkanlığı olmak üzere, önemli görevlere seçilecek kişilerle ilgili üyeler arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi. Saatlerce süren toplantının ardından liderler, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerine kimin geçeceği konusunda bir uzlaşma sağlayamadı. Liderlerin 30 Haziran’da konuyla ilgili özel bir zirvede yeniden bir araya geleceği bildiriliyor. Komisyon başkanlığı görevi dışında, AB Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, AB Dış İlişkiler Sorumlusu Mogherini ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani’nin yerine gelecek yeni isimler de belirlenecek. Bu isimlerin Avrupa’nın farklı bölgelerinden ve kadın-erkek eşitliği göz tutularak tespit edilmesine Birlik içinde dikkat ediliyor.

AFP, Reuters / ET,HT

©Deutsche Welle Türkçe