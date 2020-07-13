 AB′den Türkiye′ye Doğu Akdeniz için yeni yaptırım sinyali | AVRUPA | DW | 13.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz için yeni yaptırım sinyali

Avrupa Birliği, Ankara ile yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor. AB'den Türkiye'nin Ayasofya kararına da kınama geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanabileceği sinyali çıktı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Brüksel-Ankara hattındaki başlıca gerginlik noktalarından biri olan sondaj krizine ilişkin AB'nin bazı yeni "önlemler" alabileceğini açıkladı.

Dışişleri bakanlarının Türkiye ile AB arasındaki "tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabilecek yeni yollar bulunması" ve "ilişkinin gerilmesine neden olan konularda uzlaşmaya varılması" için kendisinden talepte bulunduğunu belirten Borrell, "Ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri dâhil, eylemlerinin sonucu olarak karşılaştığımız güçlüklere cevaben ekstradan alınabilecek uygun önlemler konusunda seçenekler hazırlayacağım" dedi. Borrell "Bu sırada, Kıbrıs'ın talebi doğrultusunda mevcut yaptırımlar çerçevesinde listeye ek yapılması konusunda çalışmalar da sürecek" diye ekledi.

AB geçen Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almıştı. Bu kapsamda seyahat yasağı uygulanan iki TPAO yöneticisinin AB’deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar verilmişti.

Borrell, dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda konuyla ilgili henüz bir karar almadığını, konunun bir sonraki buluşmada tekrar ele alınacağını sözlerine ekledi. AB dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantısı gelecek ay Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

AB dışişleri bakanları, salgın sürecinde ilk kez yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

AB dışişleri bakanları, salgın sürecinde ilk kez yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

Borrell, basın toplantısındaki açıklamalarında, Ankara ile "ilişkileri güçlendirip geliştirmek istediklerini", Türkiye'yi "AB için önemli bir ülke olarak gördüklerini yinelediklerini", ancak bunun "AB değerleri, ilkeleri ve çıkarları doğrultusunda olması gerektiğini" belirtti.

Ayasofya kınaması

AB dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısında Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı da ele alındı. Borrell, salgın sürecinde ilk kez yüz yüze toplantı gerçekleştiren dışişleri bakanlarının, "Türkiye'nin Ayasofya gibi simgesel bir abideyi dönüştürme kararını kınadığını" söyledi.

Borrell, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu karar kaçınılmaz olarak güvensizliği körükleyip dini topluluklar arasındaki yeni bölünmelere önayak olurken diyalog ve işbirliğine yönelik çabalarımızı da baltalayacak" dedi. Borrell, "bu kararın acilen gözden geçirilip iptal edilmesi için Türk makamlarına çağrıda bulunulması doğrultusunda yaygın destek" olduğunu belirtti.

Brüksel'deki toplantıya katılan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Türkiye'nin Ayasofya kararını "provokasyon silsilesinin son halkası" olarak tanımlarken Ankara'nın "Avrupa için güvenilir bir ortak olmadığının açık olduğunu" söyledi.

Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Avrupa için hâlen "stratejik öneme" sahip olduğunu ve Ankara'yla diyaloğu sürdürmenin büyük önem arz ettiğini belirtti. Maas, "Ancak Akdeniz'deki sondaj gibi, AB üyesi ülkelerin çıkarlarını etkilediği noktalarda Türkiye'den olumlu sinyaller beklediğimizi de açıkça ifade ettik" diye ekledi.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB toplantısında Türkiye'ye Ayasofya eleştirisi

AB dışişleri bakanları toplantısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepkilerle başladı. Bakanlar Türkiye'ye karşı tavır almaya hazırlanıyor. (13.07.2020)  

AB’nin Türkiye stratejisinin şifreleri

AB ile Türkiye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Yakılan köprüler yeniden inşa edilebilecek mi? Krizi aşmak için nasıl bir yol haritası müzakere ediliyor? DW Türkçe, görüşmelerin perde arkasını araştırdı: (08.07.2020)  

AB: Türkiye sondaj çalışmalarına derhal son vermeli

AB yetkilisi Borrell, Türkiye'yi Kıbrıs açıklarındaki "yasadışı" sondaj çalışmalarını durdurmaya çağırdı. Borrell, deniz sınırları konusunda Kıbrıs ile Türkiye arasında müzakereleri destekleyeceklerini söyledi. (26.06.2020)  

Kremlin: Erdoğan güvence verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin'e Ayasofya'yı yabancı turistler dâhil herkesin ziyaret edebileceğine ve Hristiyanlarca kutsal sayılan ögelerin korunacağına dair güvence verdiği açıklandı. (13.07.2020)  

Alman hükümetinden Ayasofya açıklaması

Türkiye’nin Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürme kararına uluslararası tepkiler devam ediyor. Almanya hükümeti de karardan duyduğu "üzüntü"yü ifade eden bir açıklamada bulundu. (13.07.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Borrell’e, Türkiye’ye "aşırı hoşgörü" eleştirisi  

Benzer içerik

Hagia Sofia Mosque Türkei Istanbul

Ayasofya tepkisi: Türkiye-AB müzakereleri sonlandırılsın 13.07.2020

Alman siyasetçi Florian Hahn, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını "ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve Türkiye ile adaylık müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

Symbolbild EU Türkei Flagge

AB Türkiye gündemiyle toplanıyor 13.07.2020

AB dışişleri bakanları Türkiye gündemiyle toplanıyor. Türkiye ile yaşanan Libya, Doğu Akdeniz ve mülteci krizleri görüşülecek. Toplantıda Fransa'nın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını talep etmesi bekleniyor.

Frankreich Europäisches Parlament in Straßburg

AP’de tarih dersli Türkiye oturumu 09.07.2020

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da temaslarda bulunan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’ye karşı "kutsal ittifak" çağrıları yapanlara kesin bir "hayır" yanıtı verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei EU Flaggen Symbolbild (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

AB toplantısında Türkiye'ye Ayasofya eleştirisi

AB dışişleri bakanları toplantısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepkilerle başladı. Bakanlar Türkiye'ye karşı tavır almaya hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  