 AB′den Türkiye′ye BMGK kararı uyarısı | AVRUPA | DW | 24.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB'den Türkiye'ye BMGK kararı uyarısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman firkateyni tarafından durdurulmasına yaptığı itiraza AB'den tepki geldi. AB Türkiye'ye, BMGK'nın Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını hatırlattı.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Türkiye bandıralı yük gemisi Roseline-A'nın pazar günü AB misyonu İrini bünyesinde görev yapan Alman Hamburg firkateynindeki askerler tarafından "silah kaçakçılığı" şüphesiyle durdurulup aranması sonrası başlayan tartışmaya ilişkin olarak AB'den açıklama yapıldı. 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye Libya'ya yönelik silah ambargosunu düzenleyen 2292 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı hatırlatıldı. 2016 tarihli kararın bandıranın ait olduğu ülkeleri "şüpheli görülen gemilerin denetlenmesinde işbirliği yapmakla" yükümlü kıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, denetlemelerin amacının Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasına katkı sağlamak olduğu ifade edildi. 

Delegasyon başkanı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin söz konusu geminin Alman askerleri tarafından denetlenmesine itiraz etmesi sonrası aramanın kesildiği dün medyaya yansımıştı. Türkiye, aramanın hukuksuz olduğunu savunmuş ve bununla ilgili hukuki süreçlerin başlatılabileceği mesajı vermişti. Alman haber ajansına konuşan bir AB Sözcüsü, AB Türkiye Delegasyonu'nun başkanının istişarelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Diğer AB ülkelerinin büyükelçilik yetkilileri ile birlikte bakanlığa çağrıldığını söyleyen Delegasyon Başkanı, görüşmede kendilerine diplomatik nota verildiğini ifade etti.  

AB'den yapılan resmi açıklamada ise kontrol edilen geminin Libya'ya yönelik silah ambargosunu delmiş olabileceğine dair "yeterli sebep" bulunduğu ifade edildi. Alman askerlerinin profesyonelce davrandığı ve gemiyi uluslararası normlara uygun şekilde aradığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin geminin aranması için istenen izne beş saat karşılık vermemesi sonrası aramanın başladığına dikkat çekildi. Açıklamada, resmi sürenin dört saat olduğu belirtildi.

Türkiye tepki gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün Doğu Akdeniz'de AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman firkateyni Hamburg'un Türkiye bandıralı yük gemisi Roseline A'yı durdurup aramasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Müdahalenin ne Türkiye'nin ne de gemi kaptanının rızası alınarak gerçekleştirildiğini açıklayan Bakanlık, "Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak bir şüphe üzerine başlatılan ve gece yarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı itirazları üzerine sonlandırılmıştır. Silahlı personel sabaha kadar ticaret gemisinde beklemiş, sabah saat 09:38’de gemiyi terk etmiştir" ifadelerine yer vermişti. Geminin, Ambarlı Limanı'ndan Misurata’ya boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşıdığı ifade edilmişti.

İrini nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi ve ülkeden petrol kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan AB'nin "Irini" adlı askeri misyonu 2020'nin Mart ayında başlamıştı. Misyon kapsamında "Hamburg" adlı gemide görev yapan 240 dolayında Alman askeri Ağustos ayından bu yana Akdeniz'de Libya'ya giden gemileri kontrol ediyor. Misyonun amaçları arasında, silah kaçakçılığını engellemenin yanı sıra iç savaşın sürdüğü Libya'da istikrarın sağlanması ve BM öncülüğünde siyasi barış sürecinin desteklenmesi de bulunuyor.

dpa,DW/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Savunma Bakanı: Alman askerleri doğru hareket etti

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman firkateyni tarafından durdurulmasına dair açıklama yaptı. Bakan, Alman askerlerinin "doğru hareket ettiğini" söyledi.  

"Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor"

Alman basınında Libya açıklarında Alman donanması ve Türkiye bandıralı gemi arasında yaşanan gerginlik yer alıyor.  

Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Roseline-A adlı Türk gemisinin Libya açıklarında durdurulması nedeniyle AB, İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'na nota verildiğini açıkladı.  

Benzer içerik

Deutschland Rückkehr der Fregatte «Hamburg»

Spiegel: Türkiye Libya açıklarındaki yük gemisinin kontrolüne izin vermedi 23.11.2020

Spiegel'in haberine göre, Türkiye Libya açıklarındaki Türk yük gemisi Rosaline-A'yı yasa dışı silah taşımak şüphesiyle kontrol etmek isteyen AB misyonu bünyesinde görevli Alman askerlerine izin vermedi.

Heiko Maas und Nikos Dendias Pressekonferenz in Berlin

Atina: Türkiye AB'yi bu sefer kandıramayacak 24.11.2020

Yunanistan, Ankara'dan AB'ye yönelik son dönemde gelen ılımlı mesajlarla ilgili olarak "AB saf değil. Bu sefer o kadar kolay kandıramayacaklar" dedi.

Symbolbild EU Türkei Flagge

Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası 23.11.2020

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Roseline-A adlı Türk gemisinin Libya açıklarında durdurulması nedeniyle AB, İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'na nota verildiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ahmet Şık

AİHM'deki Ahmet Şık davasında hak ihlali kararı

AİHM, Ahmet Şık'ın Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği döneminde hukuki dayanağı olmadan 1 yıldan uzun süren tutukluluğu nedeniyle Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye, 16 bin euro tazminata mahkum edildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  