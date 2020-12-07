 AB’den Türkiye’ye aşamalı yaptırım kararı | AVRUPA | DW | 11.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB’den Türkiye’ye aşamalı yaptırım kararı

AB zirvesinden Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıktı. Yaptırımların kapsamının genişletilmesi ise Mart’ta gündeme gelecek.

default

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım kararı aldı. 

Brüksel'de Perşembe günü başlayan AB liderler zirvesinde Türkiye’ye yaptırım konusunu da ele alan AB devlet ve hükümet başkanları, Cuma sabaha karşı yayımlanan sonuç bildirgesinde yaptırım listesini genişletme ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların listeye eklenmesine karar verdi.

Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi durumunda ise yaptırımların kapsamının genişletilmesi gündeme gelecek. Buna göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, en geç Mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinin de yer alacağı bir rapor hazırlayacak. Rapor, Mart ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesinde ele alınacak. AB liderlerinin, Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile de istişare etmek istediğine dikkat çekiliyor.

Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın talep ettiği  ağır yaptırımlar ve silah ambargosuna  yönelik bir karar ise AB liderler zirvesinde kabul görmedi.

Bildiride, "Türkiye'nin tek taraflı eylemler ve provokasyonlarda bulunmasından ve AB'ye yönelik söyleminden üzüntü duyulduğu” not edilerek Oruç Reis'in geri çekilmesine rağmen Doğu Akdeniz'de "tek taraflı ve provokatif eylemlerin devam ettiği” kaydedildi.

AB liderleri ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin tek taraflı olarak kısmen yaya trafiğine açılmasını da kınadı. Bildiride, Kıbrıs'ta çözüm için BM himayesinde müzakerelere bir an önce başlanması talep edildi.

Liderler Türkiye ile "pozitif gündeme geri dönülmesi” arzusunu da bir kez daha dile getirerek Ankara'nın tutumunu değiştirmesi durumunda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi teklifini yineledi. Bildiride, Suriyeli sığınmacılara yönelik AB yardımları yoluyla Türkiye'ye desteğin sürdürülmesine hazır olunduğu da vurgulandı.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetleri nedeniyle 2019 Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmış, ancak yaptırım listesinin sonradan doldurulması kararlaştırılmıştı. 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı.

AFP,dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB liderler zirvesinde bütçe krizi aşıldı

AB devlet ve hükümet başkanları, 2021-2027 bütçesi ile korona yardımını içeren paket konusunda uzlaşma sağladı. Macaristan ve Polonya'ya hukukun üstünlüğü bağlantılı yaptırım mekanizması yumuşatıldı.  

Çavuşoğlu: AB'nin aklıselim davranmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye yaptırımların ele alınmasının beklendiği AB Zirvesi öncesi "AB'den her zaman stratejik ve aklıselim davranmasını bekliyoruz" dedi.  

AB zirvesi öncesi NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptırımların görüşüleceği AB zirvesi öncesinde, “Türkiye’nin hem NATO hem de Batı ailesinin bir parçası olarak taşıdığı önemi kabul etmek zorundayız” dedi.  

Benzer içerik

OSZE Ministerratkonferenz Heiko Maas

Maas: Türkiye ile diyalog çabalarından sonuç alamadık 07.12.2020

11 Aralık AB liderler zirvesi öncesinde bugün Brüksel'de bir araya gelen üye ülke dışişleri bakanları, Türkiye hakkında kritik açıklamalar yaptı.

Türkisches Forschungsschiff «Oruc Reis»

Kathimerini: Atina'ya karşı en güçlü direniş Almanya'dan 08.12.2020

Yunan Kathimerini gazetesi, AB liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı bazı önlemler alınmasına kesin gözüyle bakıldığını, ancak yaptırımların sertliği konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu yazdı.

Griechenland Presseschau Symbolbild

Yunanistan'da zirve için "şark pazarı" yorumu 11.12.2020

Yunanistan ve Kıbrıs medyası AB zirvesinden Türkiye’ye sert yaptırımların çıkmamasını eleştirdi. Kathimerini zirve için "şark pazarı" ifadesini kullandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB’den Türkiye’ye aşamalı yaptırım kararı

AB zirvesinden Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıktı. Yaptırımların kapsamının genişletilmesi ise Mart’ta gündeme gelecek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  