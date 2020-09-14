 AB′den Oruç Reis tepkisi: Geri adım değil | AVRUPA | DW | 14.09.2020

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AVRUPA

AB'den Oruç Reis tepkisi: Geri adım değil

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayan Oruç Reis gemisini "ikmal ve bakım için" geri çektiği açıklaması AB'yi tatmin etmedi. Birlik, Türkiye'ye yönelik "tek taraflı eylemlere son vermesi" talebini yineledi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis gemisini bölgeden çekmesi Avrupa Birliği'ni (AB) tatmin etmedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Oruç Reis'in çekilmesinin henüz Ankara'nın geri adım attığı anlamına gelmediği mesajını verdi.

Borrell'in sözcüsü, "Türk tarafının, Oruç Reis'in ikmal ve bakım için geri çağrıldığı yönünde net açıklamaları bulunduğuna" dikkat çekerek "Buna karşılık AB, Doğu Akdeniz'de bazı üyelerimiz tarafından provokasyon olarak görülen tek taraflı eylemlere son verilmesini talep etmektedir" açıklamasını yaptı.

Josep Borrell

Josep Borrell

Bu bağlamda AB'nin verdiği "temel mesajda bir değişiklik olmadığını" belirten sözcü, AB dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Türkiye ile ilgili istişarelerde bulunacağını ve konunun 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesinin de gündeminde olacağını hatırlatarak, "Türkiye'nin tansiyonu düşürmek için gerçekte ne yaptığına bu toplantılarda karar verileceğini" kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını hukuka aykırı olarak değerlendiren AB, Birlik üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta tam destek vermiş, Ağustos ayı sonunda bir araya gelen AB dışişleri bakanları Türkiye'ye yönelik yaptırımların genişletilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Çavuşoğlu: Türkiye geri adım atmadı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü Oruç Reis'in Antalya açıklarına demirlemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada geminin aylık rutin bakım ve ikmal için çekildiğini, bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım attığı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, 24-25 Eylül'deki AB liderler zirvesinden yaptırım kararı çıkması olasılığıyla ilgili olarak da "Yaptırım çalışması var. Bunu Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi yapıyor. Şu anda onlara destek veren yok. Toplantıya getirilirse destek verecek ülkeler var ama Türkiye'ye yönelik yaptırım çalışmasını bu üç ülke yapıyor" dedi.

Olası bir yaptırım kararının oy birliğiyle alınabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla ben 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Böyle bir ihtimal de var. Gemimize, şirketimize veya kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Peki biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır. Kararlılığımız daha da arttı" diye konuştu.

AFP,DW / BK,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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