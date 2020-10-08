AB'den Maraş tepkisi: Ciddi endişe duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB) üyeleri adına bir açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Türkiye destekli Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'ı sivil kullanıma açmasını "ciddi bir endişe" olarak değerlendirdiğini söyledi. Borrell, Kuzey Kıbrıs'ın geri adım atarak bölgeyle ilgili alınan BM kararına saygı göstermesini istedi.

AB'nin BM şemsiyesi altında Ada'nın geleceği için başlatılacak görüşmeleri desteklediğini vurgulayan Borrel, "AB, aynısını Türkiye'den de bekliyor" şeklinde konuştu.

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekatı sonrası Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeye başlayan Yeşil Hat bölgesinde yer alıyor. Maraş'ın sivillerin kullanımına 46 yıldır izin verilmiyordu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta başında Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Maraş'ın belirli bölgelerinin halka açılacağını duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası eleştirilere rağmen "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş'ın bazı bölgeleri geçen perşembe günü halka açıldı.

Video izle 04:34 Paylaş Maraş'ın açılması kararı ne anlama geliyor? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3jaQV Maraş'ın açılması kararı ne anlama geliyor?

Kuzey Kıbrıs'ta siyasi krize neden oldu

Maraş'ın açılması, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Kuzey Kıbrıs’ta Halkın Partisi (HP) ile Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) oluşan koalisyonun da bozulmasına neden oldu. HP Genel Başkanı Yenal Senin, hükümetten çekilme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar’ı Maraş bölgesinin yeniden açılması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçlamıştı.

11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan Tatar, seçimin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yeniden yarışacak. Maraş'ın açılmasını kendisinden de saklandığını söyleyen Akıncı da kararı "Maraş konusunda yapılan törenler, demokrasimiz açısından yüz karasıdır" diyerek Maraş'ın seçim malzemesi yapıldığı suçlamasında bulunmuştu.

AFP,DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe