AB'den İsrail'e iki devletli çözüm çağrısı

İsrail üzerindeki iki devletli çözüm baskısı giderek artıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştirirken iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

AB dışişleri bakanlarının Brüksel'de İsrailli ve Filistinli en üst düzey diplomatlarla gerçekleştireceği toplantı öncesi gazetecilere konuşan Borrell, "Yapmak istediğimiz şey, iki devletli bir çözüm inşa etmek. Bu yüzden bu konu hakkında konuşalım" dedi.

Borrell, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş sona erdikten sonra bir Filistin devleti kurulmasına yönelik çağrıları reddetmesini "kabul edilemez" olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu tepkisine de destek verdi.

İsrail'e "barış ve istikrarın sadece askeri yollarla inşa edilemeyeceğini" söyleyen Borrell, "Akıllarında başka hangi çözümler var? Tüm Filistinlilerin ayrılmasını sağlamak mı? Ya da hepsini öldürmek mi?" dedi.

Borrell, "Amacın, Hamas'ı ortadan kaldırmak olduğunu söylemek tek taraflı. Çünkü bu, Hamas'ın ne zaman yeterince zayıf olduğuna karar vermenin İsrail'e bağlı olacağı anlamına geliyor. Bu şekilde çalışmaya devam edemeyiz" diye konuştu.

Baerbock: Tek çözüm, iki devletli çözüm

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da toplantı öncesi yaptığı açıklamada, İsraillilerle Filistinlilerin bir arada yaşamasına imkân tanıyan bir iki devletli çözümün "tek çözüm" olduğunu söyledi. Baerbock, "Böyle bir çözüm duymak istemediklerini söyleyenler başka bir alternatif de sunmadı" diye ekledi.

Alman Bakan, Gazze'deki savaşa acilen bir "insani ara" verilmesi için de çağrıda bulundu.

AB üyesi ülkelerden 27 dışişleri bakanı, ilk olarak İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile görüşecek. Ardından da Filistin Yönetimi'nin en üst düzey diplomatı olan Riyad el Maliki'yle bir araya gelecek. Katz ve Maliki'nin birbiriyle görüşmesi beklenmiyor.

Brüksel'deki toplantı sırasında Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan dışişleri bakanları da Avrupalı bakanlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

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