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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı BaerbockFotoğraf: Janine Schmitz/photothek/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB'den İran'a ek yaptırımlar

3 saat önce

İran bugün ülke çapındaki protesto gösterileriyle bağlantılı ikinci idam cezasını infaz ederken AB Tahran'a yönelik ek yaptırımları karara bağladı.

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AB, ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a yönelik ek yaptırım kararı aldı. Alman haber ajansı dpa, Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberde ek yaptırım kararının bugün Brüksel'de düzenlenen toplantıda AB dışişleri bakanları tarafından oy birliğiyle alındığını bildirdi.

Yaptırımların İran'dan 20 yetkili ve bir kurumu hedef aldığı, ayrıca Rusya'ya Ukrayna savaşında yardım ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik başka yaptırımların da karara bağlandığı belirtildi.

Baerbock: İnfazların sorumluları da listede

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptırımların İran'da göstericilere yönelik uygulanan infaz kararlarının sorumlularını da kapsadığını belirterek "Yaptırım paketi özellikle bu inanılmaz suçta sorumluluk taşıyanları hedef alıyor" dedi. Baerbock başta Devrim Muhafızları olmak üzere "zorla çekilen videolarla insanları caydırmaya ve cezalandırmaya çalışanların" da yaptırım kapsamına alındığını belirtti.

Baerbock, İran'daki protesto gösterileriyle bağlantılı idamları, "düşüncelerini sokakta duyurmaya çalışan insanlara karşı bir gözdağı girişimi" olarak nitelendirerek infaz kararlarının adil bir yargılama süreci sonrasında alınmadığını kaydetti.

İran'dan ikinci infaz haberi gelmişti

AB dışişleri toplantısının hemen öncesinde İran'dan, ikinci bir göstericinin idam edildiği haberi gelmişti. İran makamları, iki güvenlik görevlisini öldürmekten hüküm giyen Mecid Rıza R. isimli kişinin Meşhed kentinde halka açık bir şekilde asılarak idam edildiğini açıklamıştı. Geçen Perşembe günü de rap müzisyeni Muhsin Şikari, bir güvenlik görevlisini saldırarak yaralamak, korku yaymak ve bir sokağı kapatmak suçundan idam edilmişti.

İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin, yeterince örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Eylül'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi, ülke çapında protesto gösterilerine yol açmış, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 400'ün üstünde kişi ölmüştü.

dpa/BK,BÖ

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