AB'den Belarus'a "uçak kaçırma" yaptırımı

Belarus'un bir muhalif gazeteciyi gözaltına almak için hava sahasındaki bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırmasına Avrupa Birliği'nden sert tepki geldi. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının dün akşamki zirvesinden Belarus'a yaptırım kararı çıktı.

Zirvede Belarus'tan gelen uçaklara Avrupa Birliği hava sahasının kapatılmasına ve AB havalimanlarına iniş yasağı getirilmesine karar verildi. Avrupa Birliği ülkelerine bağlı havayolu şirketlerine de Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapıldı. Şimdiye kadar Lufthansa, SAS, Air France, Finnair ve AirBaltic havayolu şirketleri Belarus'a uçuşları askıya alarak Belarus hava sahasını kullanmayacaklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayrıca zirvede "uçak kaçırma olayına karışan kişiler" hakkında yaptırım kararı alındığını söyledi. Von der Leyen Belarus'taki "rejimi finanse eden" şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini belirtti. Von der Leyen olayı "demokrasiye ve ifade özgürlüğüne saldırı" olarak niteledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel zirve sonrası yaptığı açıklamada "Masum sivillerin hayatıyla Rus Ruleti oynama girişimlerini müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Zirvede bir kez daha Belarus yönetiminden muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i serbest bırakması istendi.

Ne olmuştu?

23 Mayıs Pazar günü Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitmekte olan yolcu uçağı, Belarus savaş uçakları eşliğinde rotası değiştirilerek başkent Minsk’e iniş yapmaya zorlandı. Belarus medyasında, bir bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yaptığı belirtilen uçakta patlayıcı bulunamadı. Ryanair Havayolları’na ait uçağın Minsk’e inişinin ardından uçakta bulunan muhalif Nexta kanalının eski editörü, gazeteci Roman Protaseviç gözaltına alındı. Telegram üzerinden yayın yapan Nexta, 2020 Ağustosu’nda düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını protesto eden muhalif kesim için en önemli haber ve bilgi kaynaklarından biri olmuştu.

Roman Protaseviç

Ukrayna da uçuşları durdurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Belarus'tan ve Belarus'a doğrudan uçuşların durdurulması talimatı verdi. Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan uçuşların bu karardan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. 2015 yılından bu yana doğrudan uçuş olmadığı için Ukrayna'dan kalkan uçaklar Belarus'un başkenti Minsk'e iniş yaptıktan sonra tekrar Rusya'ya doğru havalanıyordu.

AP, AFP / EC, MK

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