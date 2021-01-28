 AB′den aşı ihracatına kontrol mekanizması | AVRUPA | DW | 29.01.2021

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AVRUPA

AB'den aşı ihracatına kontrol mekanizması

AB, AstraZeneca şirketiyle yaşanan gerginlik üzerine Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının kontrolünü ve onaya tabi olmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturdu.

Symbolbild Impfstoff AstraZeneca Coronavirus Impfstoff

AB Komisyonu, AstraZeneca firmasıyla yaşanan tedarik krizi sonrasında, Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının gözetimi için mekanizma oluşturdu. Mekanizma çerçevesinde AB, belirli durumlarda ihracatı engelleyebilecek.

Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, aşı üreticileriyle ilgili olarak "Bu şirketlere üretimlerini artırmaları için ödeme yaptık ve şimdi teslimat gerçekleştirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Jalta Konferenz YES Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis

Mekanizmanın son derece acil bir ihtiyaçtan dolayı oluşturulduğuna işaret eden Dombrovskis, hedefin tam şeffaflığı sağlamak olduğunu söyledi.

Mart sonuna kadar yürürlükte olacak

Mekanizmanın Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi ve Mart ayı sonuna kadar geçerli olması planlanıyor. Mekanizma, sadece AB Komisyonu ile satın alım sözleşmesi imzalamış şirketlerin aşılarını kapsayacak.

Komisyon'un sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kiryakidis de "Kendimizi herhangi bir ülkeye karşı koruyor değiliz. Hiçbir ülkeyle rekabet ya da yarış halinde de değiliz" açıklamasını yaptı.

Kiryakidis, bununla birlikte yeni ihracat yapacak şirketlerin ihracatın nereye yapılacağı, miktarı gibi bilgileri paylaşmak zorunda olacağını kaydetti.

İngiltere mercek altında

AB Komisyonu, AstraZeneca'ya 300 milyon dozluk aşı sipariş vermiş, 100 milyon ek sipariş opsiyonunu da sözleşmeye dahil etmişti. Ancak şirketin geçen hafta bir açıklama yaparak, Mart ayı sonuna kadar taahhüt edilen miktarın sadece yüzde 40'ını teslim edebileceğini bildirmesi ipleri germişti. AB, şirketi sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmemekle ve AB'ye sevkiyatı kısarken İngiltere'ye teslimatı eksiksiz bir şekilde sürdürmekle suçluyor.

AstraZeneca, AB ülkelerine teslimatı kısmasına gerekçe olarak, Avrupa'daki üretim zincirinde yaşanan sorunları göstermişti. Şirketin AB içinde Belçika ve Hollanda'da fabrikası bulunuyor. Yeni mekanizma ile, AB içinde üretilen aşıların İngiltere'ye gönderilip gönderilmediği ortaya çıkarılabilecek.

AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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