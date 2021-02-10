AB’den aşı eylem planı

Avrupa Birliği'nin (AB) aşı tedariğine ilişkin stratejisi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tür koronavirüs mutasyonlarına karşı eylem planını açıkladı.

“Virüsün yani varyantları hızla yayılıyor ancak biz verdiğimiz tepkide daha da hızlı olmalıyız” ifadelerini kullanan von der Leyen yeni varyantlara karşı etkili aşının büyük miktarlarda tedarik edilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı, "Hera Incubator” ismini verdikleri eylem planının üç aşamadan oluştuğunu belirtti. Von der Leyen bu aşamaları mutasyonlu virüsün tespit edilmesi, aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve onaylanması ve AB içinde aşı üretiminin tesis edilmesi olarak açıkladı.

Koronavirüs varyantlarının daha iyi tespit edilebilmesi için özel testlerin geliştirilmesi ve genom dizileme olarak adlandırılan yöntemin daha fazla kullanılması planlanıyor.

AB’nin bu kapsamda 75 milyon euro, virüs varyantlarının araştırması için de 150 milyon euro kaynak ayrılmasını öngörülüyor. Ayrıca, 16 AB üyesi ülke ve 5 ülkeden oluşan ve "Vaccelerate” adı verilen girişim ile çocuk ve gençler de dahil olmak üzere klinik testlerin hızlandırması planlanıyor.

Eylem planında ikinci nokta ise mutasyonlu virüse karşı etkili aşıların hızlı bir şekilde onaylanması. Bu kapsamda, kuralların sadeleştirilmesi ve yeni veya yeniden sınıflandırılmış fabrikalara izin verilmesi süreci hızlandırılacak.

Acil onay mekanizması

AB Komisyonu, AB ülkelerinin sorumluluk taşıyacağı ortak bir acil onay mekanizmasını da devreye sokmayı planlıyor. AB'de bugüne kadar üye ülkeler, kendi sorumlulukları kapsamında ülke seviyesinde aşılara acil kullanım onayı veriyordu. İngiltere ve ABD aşılara acil onay vererek aşılama kampanyalarını AB'den haftalarca önce başlatmıştı.

Eylem planının üçüncü ayağını ise AB içinde aşı üretiminin hızlandırılması oluşturuyor. Buna göre, gelecekte yapılacak aşı anlaşmalarında detaylı bir teslimat planı ve aşı üretimi için gereken kapasitenin bulunduğunun kanıtlanması istenecek.

Moderna’dan 300 milyon doz aşı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ABD'li Moderna ile 300 milyon dozdan fazla aşı satın almak üzere yapılacak sözleşmeyi onayladıklarını da açıkladı. AB Komisyonu çevrelerinden edinilen bilgilere göre, aşıların 150 milyon dozunun bu yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor. 2022 yılında teslim edilmek üzere, 150 milyon doz daha satın alınma seçeneğinin de bulunduğu belirtiliyor. AB geçen yıl Moderna'dan ilk etapta 160 milyon doz aşı sipariş etmişti.

dpa/SSB, JD

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