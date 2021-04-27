AB’den üye ülkelere atık suları inceleme çağrısı

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ederken AB Komisyonu üye ülkelere Covid-19 salgınını erken tespit etmek için atık su sistemlerini düzenli olarak takip etme, inceleme çağrısında bulundu.

AB Komisyonu'nun Çevreden Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "AB ülkelerinin bir an önce etkili atık su izleme sistemleri kurması ve gerekli verilerin sağlık otoritelerine hemen ulaşmasını sağlaması kritik önemde" dedi.

Sinkevicius böyle bir sistemin en fazla altı hafta içinde hazır olabileceğini belirterek virüsü tespit etmek için atık suları incelemenin ulusal test stratejilerine daha sistematik bir şekilde entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

AB Komisyonu'nun Çevreden Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius

Erken uyarı sistemi

Atık su sistemlerinin "virüsün ve varyantlarının toplumda yayılımına dair ucuz, hızlı ve güvenilir bilgi kaynağı" olduğunu kaydeden Sinkevicius büyük şehirlerin ve belediyelerin her hafta en az iki numuneyi analiz etmelerinin toplum sağlığı açısından gerekli olduğunu belirtti.

Sinkevicius atık su analizinin erken uyarı sistemi olarak kullanılabileceğini belirterek "virüsün atık suda tespit edilmemesi, incelenen alanların düşük riskli olarak değerlendirilebileceğinin göstergesi olabilir" dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin atık su sistemlerini incelemeye başladığı ve salgının kötüleşmesi konusunda ön uyarı sinyali aldıkları belirtiliyor. Atık su inceleme toplumda yasa dışı uyuşturucu kullanımını izlemek için de bir yöntem olarak kullanılıyor.

DW/SSB, HT

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