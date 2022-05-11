AB'de uçuşlarda maske zorunluluğu sona eriyor

Avrupa'da havalimanları ve uçuşlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor. Uygulama, 16 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği (AB) genelinde16 Mayıs'tan itibaren havalimanlarında ve uçuşlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor.

Uçuşlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) yetkilileri Çarşamba günü bir açıklama yaparak duyurdu.

EASA Başkanı Patrick Ky, maskelerle ilgili alınan kararın, Avrupa genelinde ulusal makamların toplu taşıma araçlarıyla ilgili güncel uygulamalarıyla bağdaştığını söyledi.

İtalya, Fransa ve diğer AB ülkeleri koronavirüs pandemisi nedeniyle aldıkları önlemlerin çok önemli bir kısmını iptal etti. Almanya'da ise toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu hala geçerli.

Havayolu şirketlerine, uçuşun gerçekleştiği ülkenin toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu bulunması halinde yolcuların maske takmalarını sağlamaları tavsiye edildi.

ECDC Direktörü Andrea Ammon da, maske zorunluluğunun iptal edilmesine karşın sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve bulaşmanın önlenmesi için sık sık ellerin yıkanması gerektiğini söyledi.

Reuters/TY,BK