 AB′de Türk malı dezenfektan alarmı | AVRUPA | DW | 15.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB'de Türk malı dezenfektan alarmı

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit edildiğini ve Avrupa çapında 140 bin litre dezenfektana el konduğunu bildirdi.

default

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Avrupa çapında sağlık açısından tehlike arz eden 140 bin litreye yakın el dezenfektanına el konduğunu açıkladı.

OLAF'tan yapılan açıklamada el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi.

OLAF'ın Danimarka makamlarının Türkiye'den 6 bin litre el dezenfektanına el konduğu bilgisini iletmesinin ardından Ağustos ayında harekete geçtiği ve bilginin 27 AB ülkesine iletildiği kaydedildi.

"Kabul edilemeyecek seviyede"

OLAF açıklamasına göre Eylül ayı sonunda İrlanda'ya yapılan şüpheli bir sevkiyat tespit edildi. Dublin'de durdurulan kargoda yapılan incelemeler sonucunda dezenfektanın "kabul edilemeyecek seviyede metanol içerdiği" teyit edildi. Yapılan ek incelemeler, aynı dezenfektanın başka bölgelere de sevk edildiğini ortaya çıkardı.

Açılan soruşturmada AB merkezli çeşitli şirketlerin farklı isimler altında faaliyet gösteren Türk üreticiden el dezenfektanı siparişi verdiği tespit edildi.

OLAF Genel Müdürü Ville Itala, pandeminin başlangıcından bu yana Covid-19 bağlantılı yasa dışı malzemelere karşı aktif mücadele verdiklerini belirterek bu çerçevede taklit ürünler ve standartlara uymayan maske, hızlı koronavirüs testi, el dezenfektanı gibi ürünlere el konduğunu belirtti. Itala, "Bu ürünlerin insanları koruması gerekiyor, zarar vermesi değil. OLAF soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar 900 şirket ortaya çıkarıldı ve liste uzuyor" diye konuştu.

AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

RKI: Aşı bulunsa da maske, hijyen ve sosyal mesafe sürecek

Almanya’nın pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü önümüzdeki aylara ilişkin bir strateji raporu açıkladı. Buna göre aşı bulunsa da maske ve sosyal mesafe bir süre daha devam edecek.  

Koruyucu maskeleri doğru kullanıyor muyuz?

Alman Virolog Hendrik Streeck‘e göre koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için kullanılan koruyucu maskeler, gerekli hijyen kurallarına uygun bir şekilde kullanılmazsa, bakteri yuvasına dönüşebilir.  

Dünya El Hijyeni Günü: Hastalıklar elimizde

Bulaşıcı hastalıkların yüzde 80'i eller yoluyla taşınıyor. Bir saatte 24 kez yüzümüze dokunuyoruz. Cep telefonları klozetten on kat daha kirli… El hijyeni niye mi önemli? İşte birkaç nedeni:  

Tek kullanımlık eldivenler: Güven hissine aldanmayın

Tek kullanımlık eldivenler koronavirüse karşı gerçek bir koruma sağlamadığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı enfeksiyon riskini de artırıyor.  

Benzer içerik

Sprachkenntnis bei Ehegattennachzug Symbolbild deutsch-türkische Ehe

Türkiye Avrupalı Türklerin mali bilgilerini paylaşacak mı? 25.09.2020

Küresel ölçekteki vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefleyen sözleşme çerçevesinde Türkiye otomatik finansal bilgi paylaşımına başlıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile de bilgi paylaşımı olacak mı?

Saudi-Arabien Riad vor dem G20 Gipfel

G20 zirvesi tartışmalarla başladı 21.11.2020

Suudi Arabistan'da yapılan, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenen G20 zirvesinde salgınla mücadele, iklim koruma ve fakir ülkelerin borcu ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Euroscheine

Koronavirüs nedeniyle hangi ülke ne kadarlık ekonomik destek paketi hazırladı? 25.03.2020

Dünya genelinde birçok ülkede hükümetler koronavirüsün neden olduğu ekonomik zararı karşılamak için mücadele veriyor. Belli başlı ülkelerin hazırladığı ekonomik önlem programlarını derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Nato-Gipfel - Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan

Brakel: Merkel’in en büyük endişesi Türkiye’de istikrarsızlık

Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi Brakel, Merkel’in Türkiye stratejisinin gerisinde yatan endişeler ve Osman Kavala ile yabancı vakıflara yöneltilen casusluk suçlamaları hakkında DW Türkçe'ye konuştu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  