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Fotoğraf: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance
TeknolojiAvrupa

AB'de kablo karmaşasına son verecek düzenleme

3 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), AB'nin bir süre önce kabul ettiği standart şarj kablosu düzenlemesine onay verdi. Uygulamanın 2024 sonbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://www.dw.com/tr/abde-kablo-karma%C5%9Fas%C4%B1na-son-verecek-d%C3%BCzenleme/a-63331742

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Haziran ayında üzerinde anlaştığı cep telefonları, tabletler ve dijital fotoğraf makinelerinde USB-C tipi standart şarj kablosu kullanılmasına ilişkin yasal düzenleme Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edildi. Parlamentoda yapılan oylamada milletvekillerin 602'si "evet", 13'ü "hayır" oyu kullandı, 8 vekil ise çekimser kaldı.

Avrupa Parlamentosu'nun onayı ile ortak şarj kablosu uygulamasının yürürlüğe girmesi önünde yasal engel kalmadı. Haziran ayında varılan anlaşma uyarınca, standart şarj kablosu uygulamasının 2024 yılının sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2026 yılının ilkbahar aylarında ise dizüstü bilgisayarlarda ortak şarj kablosuna geçilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği, düzenleme ile kablo karmaşasının önüne geçilmesini ve daha az elektronik atık oluşmasını hedefliyor. Kararın gerekçesinde, Avrupa'da her yıl ortalama yarım milyar yeni şarj aleti kullanıldığı, buna bağlı olarak 11 bin ila 13 bin ton elektronik atık ortaya çıktığı belirlenmişti. Yeni düzenleme ile tüketicilerin harcamalarının da yıllık 250 milyon euro azaltılacağı tahmin ediliyor. Kablosuz şarj teknolojisinde de 2024 yılına kadar ortak kuralların geçerli olması bekleniyor.

"Yenileşimi frenler"

Elektronik üreticileri arasında düzenlemeden en fazla Apple'ın etkilenmesi bekleniyor. Apple, geçmişte uygulamanın yenileşime zarar vereceği, elektronik atıkları ise daha da artıracağı açıklamasını yapmıştı. Almanya dijitalleşme derneği Bitkom ise kablosuz şarj teknolojisinin giderek ağırlık kazandığı ve elektronik cihazlarda USB-C şarj kablosu uygulamasının "özellikle yenileşimi frenleyeceği" eleştirisinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Anna Cavazzini ise hedefin "çekmecelerdeki kablo kalabalığını engellemek" olduğunu belirterek teknolojik ilerlemeler durumunda yasanın kolaylıkla güncellenebileceğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun onayının ardından yasal düzenleme prosedür gereği Avrupa Konseyi'nin onayına sunulacak. Üye ülkelerin önünde AB düzenlemesini ulusal yasal sistemlere entegre etmek için 12 aylık süre bulunuyor.

Reuters,dpa,AFP/BÖ,BK

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