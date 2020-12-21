 AB′de BioNTech aşısına yeşil ışık | AVRUPA | DW | 21.12.2020

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AVRUPA

AB'de BioNTech aşısına yeşil ışık

Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına onay verdiğini bildirdi.

Pfizer aşısı

Pfizer aşısı

Amsterdam merkezli Avrupa İlaç Dairesi (EMA), koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıya onay verdi. Avrupa'da aşılamalara bir hafta içinde başlanması planlanıyor.

Avrupa İlaç Dairesi Başkanı Emer Cooke, Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında "Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının piyasaya sürülmesine koşullu izin için onay verdiğimizi memnuniyetle bildiririm” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa İlaç Dairesi’nin onayından sonra attığı tweet ile “Avrupalılara güvenli ve etkili aşı sağlama çabalarımızda önemli bir an. Şimdi daha hızlı hareket edebiliriz.” ifadelerine yer verdi. 

BioNTech firmasının CEO’su Uğur Şahin ise “Bugün bizim için çok duygusal bir gün. Pandemiyle mücadelemizde Avrupa’ya aşı sağlamaya bir adım daha yakınız” dedi.

İlaç Dairesi kamu sağlığının tehlikede olduğu acil sağlık durumlarında verilen piyasaya sürme izniyle, normalde yıllarca sürebilen onay sürecini kısaltabiliyor.

Koşullu izin, aşının titizlikle test edilme süreçlerinin devam etmesi anlamına geliyor.

Pfizer- BioNtech aşısı Aralık ayının başında İngiltere ve ABD'de uygulanmaya başlamıştı. Almanya, Avusturya ve İtalya'nın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planladıklarını duyurmuştu. 

afp, reuters /AI, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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