AB'de bedava tren yolculuğu: Türkler de başvurabiliyor

Avrupa Birliği Komisyonu "DiscoverEU" (AB'yi Keşfet) programı kapsamında 18 yaşını bitirmiş gençlere on binlerce tren bileti hediye edileceğini duyurdu. Brüksel'den yapılan açıklamada gençlere sunulacak tren biletlerinin sayısı 35 bin 500 olarak açıklandı. Bu biletlerden birini kazanmak için gençlerin 1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmuş ve Avrupa Birliği hakkında 5 soru ve bunlara ilave tamamlayıcı bir sorudan oluşan testi geçmiş olması gerekiyor.

Bilet kazanan gençler 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 30 gün süreyle Avrupa içinde seyahat edebilecek. Yarışmaya Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den de başvuruda bulunulabilecek. Engelli ya da sağlık sorunları olan gençler seyahat sırasında destek alabilecek.

Türkiye'ye bin 476 kişilik kota

Başvurularda her ülkeye belli bir kota ayrıldı. Türkiye'ye ayrılan kota sayısı bin 476 oldu. En fazla kota 6 bin 104 ile Almanya'nın olurken Fransa'ya 4 bin 946, İtalya'ya 4 bin 364, İspanya'ya 3 bin 476 kişilik kota ayrıldı. En az kota ayrılan ülkeler ise 16 kişiyle Kuzey Makedonya, 17 kişiyle Lihtenştayn ve 18 kişiyle Sırbistan. Avrupa Gençlik Portalından yapılan açıklamada, "Önceki başvuru dönemlerinden herhangi biri altında DiscoverEU seyahat kartı için seçilen gençler yeni bir başvuruda bulunma hakkına sahip değildir. Bu, teslim aşamasında tespit edilecektir" denildi.

Türkiye'den gençler geçen yıl programa büyük ilgi göstermiş, Türkiye'ye ayrılan kota bin 467 olmasına rağmen Türkiye'den 21 binin üstünde başvuru gerçekleşmişti.

"AB'yi Keşfet" girişimi 18 yaşını dolduran Avrupa Birliği vatandaşlarına bir Interrail bileti hediye etme ve böylece Avrupa kıtasını tanıma fırsatı sunma amacıyla 2018 yılında başlatıldı. AB Komisyonunun verilerine göre şimdiye kadar 1 milyondan fazla genç 284 bin bileti kazanmak için başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunmak için buraya tıklayabilirsiniz.

DW / EC,BK

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