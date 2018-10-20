ABD'den Yemen ültimatomu

ABD yönetimi Yemen’de çatışmalara son verilmesini talep etti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Yemen’de savaşan taraflara 30 günlük ültimatom vererek, barış görüşmelerine başlanmasını istedi.

Mattis, Washington’da katıldığı bir konferansta, Yemen’de artık barış çabalarının gerekli olduğunu belirterek, “bir ateşkes temelinde herkesi müzarekere masasında görmek istiyoruz” dedi.

Mattis, Yemen’deki savaşan taraf olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin buna hazır olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Pompeo: Saldırılar son bulmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Yemen'deki taraflara silahları bırakma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Husi milislerinin kontrolünde olan bölgelerden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.

Pompeo, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de Yemen’de sivillerin yaşadığı tüm bölgelere hava saldırılarını durdurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Pompeo, çatışmaların nedeni olan sorunları ve sınırların askerlerden arındırılmasını ele almak için Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yönetiminde Kasım ayı içinde üçüncü bir ülkede müzakereler yapılması gerektiğini vurguladı. Pompeo bunun yanı sıra ağır silahların uluslararası gözlemciler eşliğinde toplanması gerektiğini söyledi.

Yemen'deki savaş

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Yemen'de iç savaş 2014 yılında başladı. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Şii Husilere ise İran destek veriyor. Husiler Yemen'in kuzeyinin büyük bir bölümünü, Sana ve liman kenti Hudeyde'yi kontrol ediyor. Hudeyde limanı gıda ve yardımların ulaştığı ana giriş kapısı konumunda bulunuyor.

Yemen'de dünyanın en korkunç insanlık felaketinin yaşandığına dikkat çeken BM, ülkede açlık ve kıtlık tehdidi ile karşı karşıya bulunanların sayısının 14 milyona çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM'nin tahminlerine göre savaşta bugüne kadar 10 bini sivil olmak üzere 28 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

AFP,rtr,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe