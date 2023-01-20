ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yardım

ABD Ukrayna'ya silah yardımının görüşüleceği Ramstein'daki buluşma öncesinde zırhlı araç ve hava savunma sistemlerini kapsayan 2,5 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi açıkladı.

ABD, Ukrayna'ya silah yardımının görüşüleceği ABD'nin Ramstein hava üssündeki buluşma öncesinde Kiev'e 2,5 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni paket Ukrayna'ya 59 Bradley zırhlı muharebe araç, 90 Stryker tipi zırhlı araç, Avenger hava savunma sistemleri ve cephaneyi kapsıyor. Amerikan yönetimi iki hafta önce de Ukrayna'ya 50 Bradley zırhlı muharebe aracı göndereceğini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı, ABD'nin daha önce ve şimdi duyurduğu Bradley zırhlı muharebe araçları ve Stryker zırhlı araçlarının iki tugayın donanımı için yeterli olacağı belirtildi.

ABD Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başından beri Kiev yönetiminin en önemli destekçilerinin başında geliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin savaşından başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar 26 milyar 700 milyon doları aştı.

Gözler Ramstein buluşmasında

Ukrayna'ya askeri yardımlar bugün Almanya'da bulunan Amerikan hava üssü Ramstein'da Ukrayna Savunma Temas Grubu ülkelerinin yapacağı, 50'ye yakın ülkenin savunma bakanları ya da üst düzey askeri temsilcilerinin katılacağı toplantının en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Toplantı çağrısını yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü Almanya'ya gelerek, Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Fotoğraf: Fabrizio Bensch/REUTERS

Almanya'ya Leopard 2 baskısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kiev'e Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda baskı altında. Polonya'nın da aralarında bulunduğu bazı NATO ya da AB üyesi ülkeler Ukrayna'ya ellerindeki Leopard tanklarını göndermeyi teklif etmişti. Ancak tankların Almanya yapımı olması nedeniyle, diğer ülkelerin sevkiyatına Berlin'in onay vermesi gerekiyor.

Alman yapımı Leopard 2 tankı Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, Ramstein'daki Ukrayna Savunma Temas Grubu ülkelerinin buluşmasında, başka ülkelerin de tank yollama teklifinde bulunacağına dikkat çekti.

Reuters haber ajansı, Amerikan Wall Street Journal ve Alman Süddeutsche Zeitung ve Bild gazetelerine göre Başbakan Scholz Alman tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi için ABD'nin Abrams muharebe tanklarını Ukrayna’ya vermesini şart koşuyor.

Ancak Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius dün Alman ARD ve ZDF televizyonlarına yaptığı açıklamada, "Böyle bir koşuldan haberim yok" açıklamasını yaptı. Pistorius, Almanya'nın kendisi göndermese de başka ülkelerin Leopard tankları yollamasına izin verip vermeyeceği sorusuna "bu konunun Cuma günü netleşeceği" yanıtını vererek Ramstein buluşmasına işaret etti. Pistorius dün Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gönderme konusunda Almanya'nın "tek başına" hareket etmeyeceğini vurgulamıştı.

Zelenskiy çağrı yapmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman birinci televizyon kanalına verdiği özel demeçte, "Leopard tankınız varsa o zaman bize verin" dedi ve tankları Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için değil, kendisini savunmak için kullanacağını belirtti.

AFP, rtr, DW / HT,JD