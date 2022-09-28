ABD'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık askeri yardım

ABD, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıkladı. 1,1 milyar dolarlık askeri yardım roket atar ve zırhlı araçları kapsıyor.

Ukrayna Rusya'nın işgali altındaki bölgelerin yeniden ele geçirilebilmesi için Batı'nın silah yardımlarını artırmasını talep ederken ABD Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık askeri yardıma daha onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından bugün yapılan açıklamada yeni yardım paketinin 18 adet Himars tipi roket atar, 150 adet Humvee tipi zırhlı araç ve 150 adet silah ve radar cihazlarının taşınmasında kullanılacak aracı kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, silah ve teçhizatın ABD ordusunun envanterinden karşılanmayacağı, silah sanayisine sipariş verileceği, bu nedenle de Ukrayna'ya sevkiyatın birkaç ay sonra yapılabileceği kaydedildi. Pentagon, yeni yardım paketinin ABD hükümetinin "Ukrayna'yı uzun vadede destekleme" konusundaki kararlığını gösterdiğini vurguladı.

Bu yeni yardım paketi ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan beri Washington'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımın hacmi 16,2 milyar dolara yükseldi.

Ukrayna'dan askeri yardımı artırma çağrısı

ABD'nin yeni askeri yardım paketi, Rusya'nın kısmi seferberlik ilan ettiği ve ayrılıkçı bölgelerde düzenlenen tartışmalı referandumlar sonrasında açıklandı. Batılı ülkeler ayrılıkçı bölgelerde yapılan referandumları uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tanımıyor ve Moskova'nın bu bölgeleri ilhak etmesi için bir bahane olarak değerlendiriyor.

Ülkenin doğu ve güney bölgelerinde yapılan tartışmalı referandumu kınayan Ukrayna da, Rusya işgali altındaki bölgeleri yeniden ele geçirebilmek için Batı'ya silah yardımlarını artırma çağrısında bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ilhak referandumlarının düzenlendiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Ukrayna toprağı olduğu belirtilmişti. Açıklamada, bu bölgelerin yeniden ele geçirilebilmesi için askeri yardımın artırılması gerektiği vurgulanarak, zırhlı araç, savaş uçağı ve hava savunma araçlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmişti.

AFP,dpa/JD,BK