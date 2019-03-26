ABD’den Türkiye’ye ‘yaptırımlar uygulanmalı’ mesajı

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Türkiye'den İran'a yönelik yaptırımları "agresif bir şekilde” uygulamasını beklediklerini söyledi.

ABD yönetiminin, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 25 şirket ve kişiye yaptırım kararını açıklamasının ardından telekonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sigal Mandelker, son gelişmeler ve Türkiye'den beklentileri hakkında açıklamalar yaptı.

İran rejimi tarafından yaptırımları baypas etme hedefiyle kurulan "geniş çaplı bir ağ” tespit ettiklerini aktaran Mandelker, bu ağın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketlerden oluştuğunu söyledi.

Bu ağın faaliyetlerini, İran rejiminin "yaptırımları delme tezgahı” olarak nitelendiren Amerikalı Müsteşar, ağın merkezinde İran Devrim Muhafızları kontrolündeki Ansar Bankası ile döviz işlemleri faaliyetlerini yürüten Ansar Döviz'in yer aldığını anlattı.

Bu geniş ağın faaliyetlerine darbe vurmak amacıyla 25 şirket ve kişiyi ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine dahil ettiklerini söyleyen Mandelker, Trump yönetiminin İran yaptırımları konusunda kararlı olduğunu vurguladı, rejimin "dolar, euro ve altın trafiği için başvurduğu tezgahları geçmişte olduğu gibi bugün de gün ışığına çıkartmaya devam edeceklerini” ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker

İran rejiminin yaptırımları delmek amacıyla izledikleri yöntemlerin geçen yıllardakiyle benzeştiğine işaret eden Mandelker, bu konuda özel sektörü uyardıklarını belirterek, "Şirketler bu tür ağların içinde yakalanma riskinin bilincinde olmalı” şeklinde konuştu.

Türkiye'den beklentiler

Mandelker, DW Türkçe'nin sorusu üzerine, İran yaptırımları konusunda Türkiye ile görüş ayrılıkları, mevcut işbirliği ve Ankara'dan beklentilerini de değerlendirdi.

Türk yetkililer ile IŞİD ile mücadele konusunda da işbirliği yaptıklarını vurgulayan ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Mandelker şöyle devam etti: "Diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de mesajımız, yaptırımların agresif bir şekilde uygulanmasıdır… Biz, şirketlerin ya da ülkelerin, bilmeyerek, ya da bilerek, İran rejiminin hileli tezgahı olduğuna inandığımız bir ağda yakalanmalarını görmek istemiyoruz. Tıpkı dün harekete geçerek bu döviz tezgahında yer alan Türk şirketlerini yaptırım kapsamına dahil ettiğimiz gibi, gelecekte de yaptırımlarımızı İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü, İran Savunma Bakanlığı, ve İran rejimi ile ilişkili olanların, habis ve alçakça faaliyetlerine destek olan diğer şirketlere uygulayacağız.”

Mercek altındaki ülkeler

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların delinmesine en çok hangi ülkelerin alan tanıdığı sorusunu ise Sigal Mandelker, "Bu noktada söyleyebileceğim şu, yaptırım uyguladığımız ya da örneğin hükümet yetkililerini yaptırım listesine dahil ettiğimiz ülkelere bakın” sözleriyle yanıtladı.

ABD'li Müsteşar yakından izledikleri pek çok ülke olduğunu söyleyerek, "Ya İran hükümeti ile ilişkilerinden ya da İran hükümetinin ilgili ülkelerin zaaflarını, zayıflıklarını açığa çıkararak istismar etmesinden ötürü çok ağır endişe duyduğumuz pek çok ülke var” ifadelerini kullandı.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe

