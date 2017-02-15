 ABD′den Türkiye′ye Rus silahı uyarısı | DÜNYA | DW | 01.10.2021

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DÜNYA

ABD'den Türkiye'ye Rus silahı uyarısı

ABD Türkiye’yi Rusya’dan daha fazla silah alırsa ikili ilişkileri riske atacağı konusunda uyardı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'den "daha fazla Rus askeri ekipmanı satın almaktan kaçınmasını istedik" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından S-400'lerden geri adım atmayacaklarını belirterek Rusya ile savunma işbirliğinin genişletilebileceği mesajı vermesine ABD'den tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman gazetecilerin Erdoğan'ın Putin ile görüşmesine dair sorusunu  "Türkiye'den her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini tutmaması ve daha fazla Rus askeri ekipmanı satın almaktan kaçınmasını istedik" şeklinde yanıtladı.

"Bu yönde ilerlerlerse sonuçlarının ne olacağını Türkiye'ye anlatmaya devam ediyoruz" diyen Sherman, S-400'lerin "NATO sistemleri ile uyumlu olmadığını ve birlikte çalıştırılamadığını" tekrar ettiklerini söyledi.

Putin empfängt Erdogan in Sotschi

Erdoğan 29 Eylül'de Soçi'de Putin ile bir araya geldi.

Sherman ABD'nin Türkiye ile ilişkilerine değer verdiğinin de altını çizerek, "Türkiye bazen bir sınama. Onlar da eminim bazen ABD'yi bir sınama olarak görüyor. Ancak (Türkiye) değer verilen bir NATO üyesi" dedi.

ABD ile ilişkiler

Erdoğan geçen hafta  ABD'deki temasları sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, "iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil" ifadesini kullanarak, "Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan Türkiye'nin ABD'den 1 milyar 400 milyon dolara F-35 savaş uçakları satın aldığını ve ödeme yapılmasına rağmen F-35'lerin teslim edilmediğini hatırlatmıştı.

AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Erdoğan ile Putin Soçi'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirirken, Putin "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti" ifadelerini kullandı.  

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