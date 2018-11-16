ABD'den Türkiye'ye çağrı: Akademisyenler serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür girişimine yönelik Cuma günü düzenlenen operasyonda yapılan gözaltılara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır" denildi.

"Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır" denilen açıklamada iki ülkenin ortaklığının Türk demokrasisi başarılı olduğu takdirde en güçlü halinde olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda da Türkiye'ye çağrıda bulunuldu.

Anadolu Külter'e yönelik operasyon

Anadolu Ajansı'nın haberinde yer alan bilgilere göre, Anadolu Kültür'e yönelik İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişinin, "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu yolla hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunmayı amaçladıklarının" tespit edildiği öne sürülüyor.

Osman Kavala

Operasyonlarda aralarında Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakan Altınay, Genel Koordinatör Asena Günal, danışmanlar Meltem Aslan ve Çiğdem Mater'in yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Tarhanlı ve Günal, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kavala, 1 Kasım 2017'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin, "Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait Depo isimli yerde toplantılar düzenlediği" iddia ediliyor

DW/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe