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Ankara'da ABD Büyükelçiliği binasıFotoğraf: picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Türkiye'deki vize başvurularıyla ilgili açıklama

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vize randevularında bekleme sürelerinin bir yılı bulması gibi güçlüklerin sebebinin Covid kısıtlamaları olduğunu, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını belirtti.

https://www.dw.com/tr/abdden-t%C3%BCrkiyedeki-vize-ba%C5%9Fvurular%C4%B1yla-ilgili-a%C3%A7%C4%B1klama/a-62862855

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'de ABD vizesine başvuru için randevu almak isteyenlerin uzun bekleme süreleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Price, günlük basın toplantısında bir gazetecinin Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde sadece acil randevular verildiğini, İstanbul'da ise başvuru sahiplerinin bir yıldan fazla bekletildiğini belirterek "Bunun belli bir sebebi var mı? Neden Türkler bu kadar uzun süre beklemek zorunda?" sorusunu yöneltmesi üzerine, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığı yanıtı verdi.

Price, "Bu, maalesef dünya genelinde yaşadığımız bir zorluk. Başlıca sebebi Covid. Bazı Covid kısıtlamaları hâlen devam ediyor. Kısıtlamaların son dönemde kaldırıldığı yerlerdeyse bu kısıtlamaların etkileri sürüyor. Seni temin edebilirim ki bunun doğrudan Türkiye'yle bir ilgisi yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned PriceFotoğraf: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Bunun tüm dünyada üstesinden gelmeye çalıştıkları bir durum olduğunu belirten ve Covid kısıtlamalarının vize işlemlerindeki bekleme sürelerini uzattığının farkında olduklarını ifade eden Price, "Bazı ülkelerde bu bekleme süresini ciddi oranda düşürebildiğimiz ülkeler olduğunu biliyorum. Kimisinde yarı yarıya hatta daha büyük oranda. Covid öncesi döneme dönene kadar bu konuda çalışmayı sürdüreceğiz" diye ekledi.

Diğer ülkelerdeki bekleme süreleri

Bunun üzerine gazetecinin Bosna Hersek'te beş gün, Yunanistan'da yedi gün, Azerbaycan'daysa 60 günlük bekleme süresi olduğunu belirtip "Türkiye'nin çevresindeki ülkelere baktığımda, kolayca vize alabildiklerini görebiliyorum. Ama Türkiye'de personel eksikliğiniz var. Yoksa Covid dışında bir şey mi söz konusu?" diyerek yönelttiği soruya ise "Vize bekleme sürelerinin ülkeden ülkeye değişmesinin birçok sebebi var. Nüfus büyüklüğü gibi. Türkiye elbette tüm bu ülkelerden daha büyük bir nüfusa sahip" yanıtını veren Price, konsoloslukların kapasitelerinin de her ülkede farklılık gösterdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Yani seni temin edebilirim ki bu, Türkiye'ye özgü bir güçlük değil. Bu bekleme sürelerini aşağı çekmek için hem Türkiye'de hem çevresindeki ülkelerde hem de dünya genelinde elimizden geleni yapıyoruz. Bekleyen öğrenciler, göçmen olmayan vize sahipleri, diplomatlar ya da iş insanları olduğunu biliyoruz" diye ekledi.

DW/CÖ,JD

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