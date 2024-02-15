ABD'den Türkiye'deki şirkete İran yaptırımı

ABD, Türkiye'den bir şirketin de aralarında bulunduğu dört ticari kuruluş ve üç kişiye İran Merkez Bankası için Amerikan teknolojisi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD, aralarında Türkiye'den bir şirketin de bulunduğu dört kuruluş ve üç kişiye, İran Merkez Bankası için Amerikan teknolojisi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladığını açıkladı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu yaptırımların, "ABD ihracat kısıtlamaları ve yaptırımları ihlâl edilerek İran Merkez Bankası tarafından kullanılması için gelişmiş ABD teknolojisi sağlanmasıyla bağlantılı olan üç kişi ve dört kuruluşu hedef aldığını" belirtti.

Bakanlık, İran Merkez Bankası'nın İran Devrim Muhafızları'na mali destek sağladığı için hâlihazırda ABD'nin yaptırım listesinde olduğunu hatırlattı.

"ISC'nin Türkiye'deki temsilcisi"

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'den yaptırım listesine alınan şirketin adının Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. olduğunu duyurdu.

Bakanlık, diğer ticari kuruluşların ise İran Merkez Bankası'nın İran'daki bir iştiraki olan Informatics Services Corporation (ISC) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Advance Banking Solution Trading ve Freedom Star General Trading şirketleri olduğunu belirtti. Açıklamada, BAE'deki bu şirketlerden Advance Banking Solution Trading'in, ISC'nin paravan şirketi olduğu ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ise ISC'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak hizmet verdiğini ve paravan şirketlerle iş birliği içerisinde ABD mallarını ve teknolojisini satın aldığını bildirdi. Açıklamada, yaptırım listesine alınan ve hem Fransa hem de İran vatandaşlığı bulunan ISC çalışanı Pouria Mirdamadi'nin Ted'in faaliyetlerine dâhil olduğu belirtildi.

Ağustos 2019'da kurulmuş

İstanbul Ticaret Odası'ndaki sicil kaydına göre de şirketin tek yönetim kurulu üyesi olarak bu kişinin adı görülüyor.

Ticaret sicil kaydına göre, Ağustos 2019'da 50 bin TL sermayeyle kurulan şirket, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Sicil kaydında şirketin adresi İstanbul Bahçelievler olarak görülüyor.

ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran Merkez Bankası, Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştırma niyetindeki iki önemli aktör olan İran İslam Devrimi Muhafızları ve Hizbullah'a mali destek sağlanmasında kritik bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.

Nelson, "Amerika Birleşik Devletleri, İran rejiminin hassas ABD teknolojisi ve kritik bilgilerini elde etmeye yönelik yasa dışı girişimlerini engellemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir" dedi.

DW/CÖ,HT

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