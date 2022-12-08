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Fotoğraf: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Türk iş adamına İran yaptırımı

58 dakika önce

ABD Hazine Bakanlığı, Sıtkı Ayan ve şirketlerini Devrim Muhafızları adına İran petrolünün satış ve nakliyesini sağlayarak ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı, Türk iş adamı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafızları için petrol satışına aracılık etmek ve kazancı aklamak yoluyla İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Ayan'a ait şirketler, İran petrolü için uluslararası sözleşmeler ve gemi nakliyat işlemlerini organize etmek, ayrıca Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü adına petrolün menşeinin gizlenmesine ve kazancın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

"Yüz milyonlarca dolarlık" sözleşmeler

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında Ayan'ın İran petrolünün satışı için Çin, Doğu Asya'daki bazı ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'dan alıcılarla "yüz milyonlarca dolarlık" iş sözleşmeleri ayarladığı, ardından bu sözleşmeleri Kudüs Gücüne yönlendirdiği kaydedildi.

Ayan'ın geniş şirket ağı yoluyla İran petrolünün satış ve nakliyat işlemlerini gizlediği, bu faaliyetlerde ABD'nin yaptırım listesindeki Behnam Şehriyari ve Rüstem Kasımi gibi Kudüs Gücü'nün üst düzey isimleriyle temas halinde olduğu da kaydedildi. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

20 şirket ve bir gemi de yaptırım listesinde

Ayan'ın oğlu Bahaddin Ayan, ortağı Kasım Öztaş ve diğer iki Türk vatandaşının yanı sıra Ayan'a ait Cebelitarık merkezli ASB Şirketler Grubu dahil 20 şirket ve bir geminin de yaptırım listesine alındığı bildirildi. ASB, Türkiye, Kıbrıs, Hindistan ve Marshall adalarıda çeşitli şirketleri bünyesinde barındırıyor.

Hazine Bakanlığının yaptırım listesine alınmak, ABD'deki tüm varlıkların dondurulması ve Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesindeki kişi ve şirketlerle iş yapmasının yasaklanması anlamına geliyor.

DW/BK,TY

 

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