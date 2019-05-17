 ABD′den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi | EKONOMİ | DW | 09.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

ABD'den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alüminyum levha ürünlerine, damping gerekçesiyle ek gümrük vergisi koydu.

default

ABD, aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu 18 ülkeden alüminyum levha ürünlerine damping gerekçesiyle ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Mart ayında başlatılan inceleme sonucu varılan karar, 18 ülkeden 1 milyar 960 milyon dolar değerindeki ürünü etkileyecek.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Bakanlığın ön tespiti sonucu ürün fiyatlarına damping uyguladığı belirlenen ülkelere vergi uygulamasının derhal başlatılacağını açıkladı. Listede Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan bulunuyor.

Ross, dampingle ilgili nihai tespitin 2021 yılı Şubat ayında ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yapılacağını açıkladı. Ticaret Bakanı, Çin'in, halihazırda Çin alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergileri nedeniyle listede yer almadığını da belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ön tespitte ihracatçıların ürünleri ABD pazarına sokarken ne oranda fiyat kırdıklarına da yer verildi. Buna göre en fazla damping, yüzde 51,18 ila yüzde 352,71'lik oranla Alman alüminyum levha ürünlerinde tespit edildi. Bu oran, Türkiye'den yapılan ithalatta ise yüzde 12,71 ila yüzde 12,90 olarak belirlendi. Verginin, ön incelemede tespit edilen damping oranına göre uygulanacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Almanya'dan 286 milyon 600 bin, Türkiye'den de 122 milyon 800 bin dolar tutarında alüminyum levha ürünü ithalatı gerçekleştirildi.

rtr,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti

Türkiye, ABD ile yaşanan gümrük vergisi krizinde yeni bir adım attı. Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava sürecini başlatan Ankara, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına yaptığı vergi zammını şikâyet etti.  

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Türkiye'den yanıt

Türkiye, ABD Hazine Bakanı'nın dünkü yaptırım tehdidine cevap verdi. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'ye şu ana kadar aynı şekilde karşılık verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi.  

Bakan Pekcan: 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ABD'den ithalat edilen ürünlere uyguladığı ek vergiyi iki katına çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, "Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.  

ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri

ABD’nin Türkiye ve Çin’e ek gümrük vergisi uygulamasına Almanya’dan eleştiri geldi. Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, ticaret savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını belirtti.  

ABD'nin ek gümrük vergisi 13 Ağustos'ta devrede

İki ülke arasındaki papaz Andrew Brunson krizi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ithalatına getirdiği ek gümrük vergisi hafta başında yürürlüğe girecek.  

Benzer içerik

Donald Trump Sanktionen Iran

ABD Türkiye'nin vergi muafiyetini kaldırdı 17.05.2019

Türkiye, ABD'nin bazı ülkelere kısmen vergi muafiyeti sağlayan GTS programından çıkarıldı. ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini ise yarıya indirdi.

Großbritannien London | Fahne Großbritanniens vor dem Parlament in Westminster

Türkiye Brexit sonrası anlaşma peşinde 31.01.2020

Türkiye'nin AB'den sonra Brexit'ten en olumsuz etkilenecek ülke olacağı belirtiliyor. Ankara bu nedenle bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ancak Londra'dan henüz olumlu bir yanıt yok.

Türkei EU Flaggen Symbolbild

Türkiye’nin ihracatında AB’nin payı artıyor 03.02.2020

Türkiye ile AB arasındaki diplomatik ilişkiler giderek zayıflasa da, ticari ilişkiler artmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracatında AB ülkelerinin payı yüzde 50’ye ulaştı. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Koronavirüs salgını zenginlere yaradı

Danışmanlık firması PwC ve İsviçre bankası UBS’in hazırladığı bir rapor salgın döneminde zenginlerin varlıklarının daha da arttığını ortaya koydu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  