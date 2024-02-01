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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den "S-400 olduğu sürece F-35 yok" mesajı

1 Şubat 2024

Beyaz Saray, S-400'ler konusunda tutumlarının değişmediğini belirterek "Türkiye S-400'ler konusundaki endişelerimizi giderebilirse F-35 programına geri dönebilir" mesajı verdi.

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Fotoğraf: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix/picture alliance

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD yönetimi Ankara'nın talep ettiği F-16 satış ve modernizasyon paketine yeşil ışık yakarken F-35 tartışmaları da yeniden başladı. ABD, Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, olağan basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine S-400'ler konusunda tutumlarının değişmediğine vurgu yaptı.

Rus S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri kullanımının F-35 programıyla uyumlu olmadığını belirten Kirby, "Dolayısıyla görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilecek olursa F-35 programına geri dönüşü gerçekleşebilir. Durduğumuz nokta bu ve bir değişiklik yok" dedi.

Pazar günü temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, CNN TÜRK’e verdiği röportajda da benzer mesajlara vurgu yapmıştı. Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarına dahil edilmesinin S-400 alımı nedeniyle gerçekleştiğini hatırlatan Nuland, "Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz, ABD Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız" demişti.

DW/BK,EC

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