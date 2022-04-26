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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned PriceFotoğraf: Kevin Lamarque/Pool/AP/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

ABD: Derinden rahatsızlık duyuyoruz

5 saat önce

Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ABD'den tepki geldi. Açıklamada "Derinden rahatsızlık duyuyoruz" denildi.

https://www.dw.com/tr/abdden-osman-kavala-tepkisi/a-61592328

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "ABD, mahkemenin Osman Kavala'ya verdiği ceza kararından dolayı derinden rahatsız ve hayal kırıklığına uğramış durumdadır" açıklamasını yaptı. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üçüncü Gezi Davası'nda dün verdiği kararla iş insanı Osman Kavala'nın "casusluk" suçlamasından beraat ve tahliyesine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Türkiye'ye AİHM kararına uyma çağrısı

ABD Dışişleri'nin açıklamasında "(Osman Kavala'nın) haksız bir biçimde mahkum edilmesi, insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle tutarlı değildir. Türkiye'yi bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyarak Osman Kavala'yı ve keyfi olarak hapsedilen diğerlerini serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi. 

Osman Kavala
Osman KavalaFotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance

"Hukuki tacizler sürüyor"

"Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik; yargılama öncesi uzun tutukluluk süreleri, kapsamı geniş tutulan terörizme destek iddiaları, cezai hakaret davaları dahil olmak üzere, süren hukuki tacizlerden ötürü derinden endişeli olmaya devam ediyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halkı cezalandırma korkusu duymadan insan haklarından ve temel özgürlüklerden faydalanmayı hak ediyor. İfade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanma hakkına Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı taahhütlerinde yer verilmiştir. Hükümeti siyasi güdümlü adli takibatları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz."

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün aldığı kararda ayrıca Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş, hepsinin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmişti.

DW / EC, HT

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