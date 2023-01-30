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Fotoğraf: Jason Dean/ZUMAPRESS/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

4 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği İstanbul'daki Amerikan vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyarmak için yeni bir bildiri yayımladı.

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ABD, son dört gün içinde ikinci kez Türkiye'deki vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı.

Avrupa'daki Kur'an yakma eylemlerisonrası yayımladığı güvenlik uyarısını güncelleyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ya da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi gibi Batılıların sık sık gittiği yerlerin "her an teröristlerin misilleme saldırılarına hedef olabileceğini" belirtti.

"Türk makamları bu konuyu araştırıyor" ifadesi kullanılan bildiride, ABD hükümetinin Amerikan vatandaşlarını söz konusu bölgeler konusunda uyardığı aktarıldı.

Güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Batılıların sık sık gittiği yerlerde tetikte olmaları, kalabalıklardan kaçınmaları, dikkat çekmemeye çalışmaları, çevrelerinde olup bitenin farkında olmaları ve güncel gelişmeler için yerel medyayı takip etmeleri" istendi.

ABD'nin 27 Ocak'taki güvenlik uyarısı Türkiye geneline yönelikti. Son uyarınınsa sadece İstanbul'a yönelik olduğu görüldü.

İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an yakılan ya da yırtılan eylemlerinardından geçen Cuma günü ABD, Almanya, Fransa ve İtalya dâhil bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçilikleri Türkiye'deki vatandaşlarını özellikle ibadet yerlerine yönelik olası misillemeler konusunda uyarmıştı.

Ertesi gün de Türkiye ABD ve Avrupa'daki vatandaşlarını "olası yabancı düşmanı ve ırkçı saldırılara" karşı uyarmıştı.

DW/CÖ,EC

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