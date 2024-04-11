ABD'den İsrail'e İran saldırılarına karşı açık destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran tehditleri karşısında İsrail'e açık destek sözü verdi. ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı demir gibi sağlam" olduğunu söyledi. Benzer sözlerle daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya desteğini ifade eden Biden, "Tekrar söylememe izin verin: (desteğimiz) demir gibi sağlam" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Çarşamba akşamı (yerel saatle) geç saatlerde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail Savunma Bakanı Joav Galant ile yaptığı görüşmede ABD'nin "İran ve vekillerinden gelebilecek her türlü tehdit" karşısında müttefiki İsrail'in yanında olacağını yinelediğini söyledi.

Wall Street Journal'ın aynı gün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat raporları İran veya vekilleri tarafından yakın zamanda İsrail tesislerine yönelik bir saldırının olabileceğine işaret ediyor.

Biden: İran önemli bir saldırı tehdidinde bulundu

İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği yerleşkesine yönelik saldırısının ardından İran Devlet Başkanı Ayetullah Ali Hamaney Çarşamba günü İsrail'e yönelik tehdidini yinelemişti. Hamaney, saldırıyı İran topraklarına yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini belirterek, "Kötü rejim (İsrail'i kasten) bir hata yapmıştır, bu durumda cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Nisan ayı başında İsrail tarafından Suriye'deki İran Büyükelçiliği yerleşkesine düzenlenen bir hava saldırısında iki tuğgeneral ve İran Devrim Muhafızları'nın beş mensubu öldürülmüştü.

Saldırı sonrasında İran yönetimi çok defa misilleme tehdidinde bulundu ancak bunun için herhangi bir tarih verilmedi.

Biden Çarşamba günü Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile düzenlediği basın toplantısında İran'ın "İsrail'i önemli bir saldırı ile tehdit ettiğini" belirterek, "İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

İsrail saldırısında Hamas liderinin oğulları öldürüldü

İsrail'in aynı gün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin üç oğlunun ve dört torununun öldürüldüğü bildirildi.

El Şati kampına düzenlenen hava saldırısı sırasında Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye'nin içinde olduğu araç vuruldu. Saldırıyı doğrulayan İsrail, Haniye'nin oğullarının Hamas'ın silahlı kanadına mensup olduklarını ileri sürdü.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu öldürüldü. Fotoğraf: Wissam Nassar/dpa/picture alliance

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadının üç üyesinin Gazze Şeridi'ndeki terörist faaliyetler sırasında bir savaş uçağının saldırısıyla "ortadan kaldırıldığını" duyurdu.

Ordu bu kişilerin Haniya'nın oğulları olduğunu doğruladı. Torunların ölümüne ilişkin bir doğrulama yapılmadı. Katar televizyonu El Cezire Hamas liderinin, "Üç oğlumun ve torunlarımın şehadetiyle bize yaşattığı onur için Allah'a şükrediyorum" dediğini aktardı.

Wall Street Journal da Haniya'nın on çocuğu daha olduğunu duyurdu.

Haniya saldırının "İsrail'in başarısızlığının bir kanıtı olduğunu ve Hamas'ın ateşkes ve diğer rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin dolaylı müzakerelerdeki tutumunu etkilemeyeceğini" söyledi.

"Hamas ABD'nin ateşkes önerisini reddetti"

Wall Street Journal'ın Çarşamba günü ismini vermediği arabuluculara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin dolaylı ateşkes müzakerelerinde sunduğu uzlaşma önerisi Hamas tarafından büyük ölçüde reddedildi. Lübnan'da bulunan Hamas çevrelerine dayandırılan haberde Hamas'ın bunun yerine kendi önerisini sunmayı planladığı belirtildi.

İsrail ise, Hamas'a karşı kesin bir zafer kazanılmadan savaşa kalıcı bir son verilmesini reddediyor. Şu anda müzakerelerin mevcut durumuna ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

Hamas temsilcileri Kahire'deki görüşmelerin ardından Pazartesi günü liderleriyle istişarelerde bulunmak üzere Mısır'dan ayrıldı.

Öte yandan Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, bölgedeki ABD birliklerinin komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bu hafta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiği bildirildi.

Kurilla, Şam'da meydana gelen saldırı öncesinde, insani yardım sevkiyatını genişletmek amacıyla Gazze açıklarında inşa edilecek geçici bir iskelenin lojistiğini görüşmek üzere İsrail'e gitmeyi planlıyordu.

Kurilla'nın İsrail'deki temaslarında İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri ve ABD'nin bu tehditlere nasıl karşılık verebileceği konusunun da ele alınmasının beklendiği bildirildi. Habere göre Kurilla'nın İsrail Savunma Bakanı Galant ile de görüşmesi bekleniyor.

Yardım kuruluşları Gazze için kıtlık uyarısı yapıyor. Fotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

Yardım geçişleri için yeni sınır açıklaması

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Galant Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni bir geçiş kapısının açılacağını duyurdu. Galant Tel Aviv'de gazetecilere verdiği demeçte bunun, zor durumdaki Filistin topraklarına önemli ölçüde daha fazla yardım malzemesi ulaştırılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan birkaç adımdan biri olduğunu söyledi. Aşod limanı üzerinden Gazze Şeridi'ne daha hızlı bir şekilde mal sevkiyatı yapmayı ve güvenlik kontrollerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Galant, kuzeyde açılan yeni erişim noktasının güneydeki Kerem Şalom geçişi üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

Galant "Gazze'yi yardım malzemeleriyle doldurmak istiyoruz ve günde 500 kamyona ulaşmayı umuyoruz" dedi.

İsrail'e, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaş sırasında bölgeye daha fazla insani yardım malzemesi girmesine izin vermesi için uluslararası baskı giderek artıyor.

Yardım örgütleri ise uzun süredir bölge için kıtlık uyarısı yapıyor.

ABD Başkanı Biden da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha Gazze'ye insani yardımların artırılmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut yardım sevkiyatının yeterli olmadığını ve artırılması gerektiğini belirtti. Demokrat politikacı, "(Netanyahu'nun) bana verdiği taahhütleri yerine getirmek için ne yapacağını göreceğiz" dedi.

Biden son zamanlarda Netanyahu'yu birçok kez kamuoyu önünde sert bir şekilde eleştirmiş, Gazze'deki eylemlerini "hata" olarak tanımlamıştı.

dpa/TY,BÖ

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