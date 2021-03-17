ABD'den HDP'nin kapatılması girişimine tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada "Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma çabalarının başlatıldığını gözlemliyoruz. Bu karar, Türk seçmenlerin iradesini haksız yere bozacak, Türkiye'deki demokrasinin altını daha da oyacak ve milyonlarca Türk vatandaşının seçilmiş temsiliyetini inkar etmek anlamına gelecektir" dedi.

Price ayrıca "Türkiye hükümetine, Türk Anayasası'ndaki koruma hükümleri ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri uyarınca ifade özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, dün HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. İlgili iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları öne sürülüyor.

HDP 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde yaklaşık 5 milyon 600 bin oy alarak yüzde 11 oy oranı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üçüncü parti olmuştu.

AFP / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe