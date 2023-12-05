ABD'den Yahudi yerleşimcilere vize yaptırımı

ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiren aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı. Washington, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı başlattığı operasyonlara paralel olarak Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarından rahatsızlığını son dönemde defalarca dile getirmişve İsrail hükümetine uyarılarda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yahudi yerleşimcilere yönelik vize yaptırımıyla ilgili açıklamasında "Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarın zedelenmesine katkı sağlayanlara" ya da "sivillerin hayati önemdeki hizmetlere ve temel ihtiyaçlara erişimini kısıtlayacak eylemlerde bulunanlara" ABD'ye giriş izni verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail hükümetine "sorumlulardan hesap sorun" çağrısı

Blinken açıklamasında, "Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı şiddet içerikli saldırılar gerçekleştiren aşırılıkçı yerleşimcilerden hesap sorulması için daha fazlasının yapılması gerekliliğini İsrail hükümeti nezdinde vurguladık. Başkan Biden'ın da defalarca ifade ettiği üzere bu saldırılar kabul edilemez. Batı Şeria'da istikrarsızlık hem İsrail hem de Filistin halkına zarar vermekte, İsrail'in ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit etmektedir. Bunun sorumlularından hesap sorulmalıdır" dedi.

Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetiminin bugün açıkladığı son verilere göre 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 260 Filistinli, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü, 3 bin 200 kişi yaralandı. Son dönemde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artmış, ABD ve AB İsrail hükümetini saldırganlardan hesap sormaya çağırmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun aşırı milliyetçi ve aşırı dinci partilerden oluşan koalisyon hükümeti, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi politikasının hızlandırılarak sürdürülmesini hükümet programına dahil etmişti. İsrail'in 1967 savaşıyla işgal ettiği Batı Şeria Filistin toprağı olduğu için üzerinde kurulan Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor.

AFP/BK,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?