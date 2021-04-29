ABD'den aşılamada 4 Temmuz hedefi

ABD Başkanı Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 4 Temmuz'a kadar 160 milyon kişiye iki aşının da yapılması isteniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar yetişkinlerin yüzde 56'sı en az birinci aşıyı oldu; yaklaşık 105 milyon insan iki dozu da aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü konulan bu hedefe ulaşmak için gelecek 60 günde yaklaşık 100 milyon ek aşılamanın yapılması gerektiğini belirtti. Hükümetin eczanelere önceden randevu alınmaksızın aşı yapma imkanı sağlayacağı belirtildi. ABD'de bulunan yaklaşık 40 bin eczane aşıyı doğrudan hükümetten alacak.

Biden görev dönemi başında ABD vatandaşlarına 4 Temmuz tarihine kadar belli ölçüde normalleşmeyi vaat etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması halinde korona vaka sayısında, hastane yatışları ve ölümlerde belirgin bir düşüş sağlanacağını belirtti. Bu durumda korona tedbirlerinin de geri alınabileceğini belirten Sözcü, olabildiğince hızlı bir biçimde olabildiğince fazla kişinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Gençlerin aşılanmasına hazırlık

ABD'de hükümet 12 ile 16 yaş aralığındaki gençlerin aşılanması için de hazırlıklara başladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gelecek hafta BioNTech/Pfizer aşısının bu yaş gruplarına uygulanıp uygulanmayacağı yönünde karar alacak. Gençlerin aşılanması için 15 bin eczanenin yanı sıra çocuk doktorlarına da aşı sağlanacak.

ABD ülkedeki aşıların daha iyi kullanılabilmesi için aralık ayı ortasında aşı kampanyasında belirlediği kuralı değiştirdi. Şimdiye kadar tüm eyaletlere nüfus sayısına göre aşı temin edilmişti. Şimdi ise talebin düşük olduğu eyaletlerde bulunan aşılar geri alınacak ve talebin daha yüksek olduğu eyaletlere aktarılacak.

Kuzeydoğu eyaletleri hızlı güney yavaş

ABD'de aşı kampanyasının en hızlı olduğu dönemde günde üç milyon kişi aşılanmıştı. Ancak zamanla bu gelişme yavaşladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde tüm dozlar uygulandı ve yüksek talebin düşmemesi nedeniyle de önemli bir mesafe kat edildi. Ancak Mississippi gibi eyaletlerde aşılama sayısı haftalardır düşüyor. Mississippi'de nüfusun üçte biri henüz ilk aşıyı olurken kuzeydoğudaki Massachusetts'te yaklaşık yüzde 60 en az ilk aşıyı oldu.

ABD'de Moderna ve BioNTech/Pfizer'in yanı sıra Johson & Johnson aşıları uygulanıyor. ABD hükümeti 330 milyon nüfuslu ülkede herkese yetecek kadar aşıyı tedarik etti.

dpa, AP / EC, SSB

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