 ABD′den Çinli Huawei′ye teknoloji hırsızlığı suçlaması | DÜNYA | DW | 29.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den Çinli Huawei'ye teknoloji hırsızlığı suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve şirketin mali işler müdürünü teknoloji casusluğu yapmak ve İran yaptırımlarını delmekle suçladı. Çin davaya "siyasi" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Polen Warschau Huawei Logo (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

ABD Adalet Bakanlığı Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, şirketin Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou ve şirkete bağlı iki yan kuruluş hakkında hazırladığı iddianamede, İran yaptırımlarını delmek ve teknoloji casusluğunun da bulunduğu toplam 13 suçlamaya yer verdi. 

Huawei Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou Aralık ayı başında ABD Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Kanada'da gözaltına alınmıştı. ABD, Wanzhou'nun iadesini talep ediyor. ABD Adalet Bakanlığına vekaleten atanan Matthew Whitaker, Pazartesi günü yaptığı açıklamada iade talebinin Çarşamba günü resmi olarak Kanada makamlarına iletileceğini açıkladı. Wanzhou'nun 6 Şubat'ta Kanada'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Whitaker, iddianamede söz konusu faaliyetlere Çin hükümetinin de karıştığı yönünde bir bulgunun yer almadığına dikkat çekti. Ancak Bakan, Çin hükümetinin vatandaşları ve şirketlerinin "yasalara bağlı kalmasını" garanti etmesi gerektiğini belirtti.

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou (picture-alliance/AP/D. Dyck)

Meng Wanzhou

ABD yargısının Çinli telekomünikasyon şirketine yönelttiği suçlamalar arasında 2007-2017 yılları arasında ABD yaptırımlarına rağmen İran ile ticaret yapmak ve bu ticari ilişkileri gizlemek başı çekiyor. İddianamede Meng'in konuyla ilgili olarak "sürekli yalan söylediği" de yer alıyor. İddianamenin sanayi casusluğu ile ilgili maddesinde ise şirketin mühendislerinin T-Mobile'e ait akıllı telefonların test edilmesinde kullanılan "Tappy" adlı robotun fotoğraflarını çektiği, robotu ölçtüğü ve hatta bir bölümünü "çaldığı" suçlamaları yer alıyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, "İddianamenin her iki bölümü de Huawei'nin ABD şirketlerini ve finans kurumlarını kullanmak ve serbest, adil dünya ticaretini tehdit etmek konusundaki terbiyesiz ve inatçı tutumunu gözler önüne seriyor" dedi.

Çin: Siyasi arka planı var

Huawei'ye yönelik ABD'den yöneltilen suçlamalar Çin hükümetinin sert tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, suçlamaların "siyasi motivasyon ve siyasi manipülasyon" kaynaklı olduğu ifade edildi. Açıklamada, ABD'nin uzun süredir belli başlı Çinli şirketlerin "yasal ve meşru faaliyetlerini engellemek için itibarlarına zarar vermeye çalıştığı" belirtildi.

İddiaları geri çeviren Huawei de iddianamenin kendilerinde "hayal kırıklığı" yarattığı açıklamasında bulundu. Ne şirketin kendisinin ne de şirkete bağlı yan kuruluşların ABD hukukuna aykırı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden şirket, Mali İşler Direktörü Meng'in "kusurlu davranışları" hakkında da kendilerinin herhangi bir bilgisi olmadığı açıklamasını yaptı.

Huawei, telekomünikasyon alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Uzun süredir ABD'de eleştirilere maruz kalan şirket, Çin makamlarına yakın olmakla siber güvenlik açısından tehdit oluşturmakla eleştiriliyor.

AFP,dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Huawei'nin sahibinin kızı Kanada'da gözaltına alındı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou Vancouver'da gözaltına alındı. Şirketin mali işler müdürü İran yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. (06.12.2018)  

Çin'den telekulak iddiasına yanıt: Trump Huawei kullansın

New York Times gazetesinin, Trump'ın özel cep telefonunun Çin ve Rusya tarafından dinlendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Çin ve Rusya alaylı bir tonla iddiaları yalanladı. (26.10.2018)  

Çin'den ABD ve Kanada'ya uyarı

İran'a yaptırımları deldiği suçlamasıyla Kanada'da gözaltına alınan Huawei yöneticisinin derhal serbest bırakılmasını isteyen Çin yönetimi aksi halde bunun sonuçlarının olacağı uyarısını yaptı. (09.12.2018)  

Benzer içerik

Kanadischer Botschafter in China John McCallum

Trudeau Pekin elçisini görevden aldı 27.01.2019

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Pekin Büyükelçisi John McCallum’u görevden aldı.

Symbolbild: USA und Venezuela

Venezuela'dan Avrupa ülkelerinin "seçimlere gidilsin" talebine yanıt 27.01.2019

Venezuela, Avrupa ülkelerinin seçim çağrısını geri çevirdi. Öte yandan ABD ve Venezuela arasındaki diplomat gerilimi sürüyor.

Kombibild Venezuela Maduro und Guaido

Venezuela için hangi ülke ne dedi? 25.01.2019

Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrası uluslararası toplum bölündü. ABD'nin başını çektiği kamp Guaido'yu desteklerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler Maduro'nun tarafında.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Afghanistan TV Ansprache Aschraf Ghani (Reuters/Afghan Presidential Palace office)

Afganistan Devlet Başkanı Gari'den Taliban’a görüşme çağrısı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban’a hükümet ile doğrudan görüşmelere başlama çağrısında bulundu. Kabil’in yer almadığı, Taliban ile ABD arasındaki görüşmelerde ise ilerleme kaydedildiği açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  