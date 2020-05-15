 ABD′den Çin′e ″Uygur kampları″ yaptırımı | DÜNYA | DW | 28.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'den Çin'e "Uygur kampları" yaptırımı

Uygurların tutulduğu kamplarla ilgili Çinli yetkililere yaptırımlar öngören yasa tasarısı, ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisinde de kabul edildi.

default

ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de Uygur azınlığa yönelik uygulamaları nedeniyle Çin'e ek yaptırımlar getiren yasa tasarısını onayladı.

Tek bir ret oyuna karşı 413 oyla kabul edilen tasarının Başkan Donald Trump tarafından çekince bildirilmeden imzalanması ve kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarı, Senato'da Mayıs ayı ortasında kabul edilmişti.

Tasarı, Uygurlar ve Çin'deki diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskıdan sorumlu görülen kişilere karşı doğrudan yaptırımları içeriyor. Yaptırımlarla Uygurların kitlesel olarak bir arada tutulduğu kamplardan sorumlu hükümet yetkilileri ve memurlar hedef alınacak.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Sincan'daki kamplarda bir milyonu aşkın Uygur ve diğer Müslüman azınlık mensuplarının tutulduğunu tahmin ediyor.

Uygurların "ideolojik dönüştürme" amacıyla kamplarda zorla tutulduğuna dair belgeler 2019 Kasım ayında kamuoyuna sızdırılmış, belgelerin doğruluğunu inkar etmeyen Çin yönetimi, söz konusu tesislerin terörle mücadele amacıyla kurulan bir nevi "yatılı okul" işlevi gördüğünü ve kişilerin bu kamplara gönüllü olarak geldiklerini savunmuştu.

ABD Kongresinden geçen yaptırım yasasının, koronavirüs, Hong Kong'daki gelişmeler ve ticari anlaşmazlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçen ABD-Çin ilişkilerini daha da gerginleştirmesi bekleniyor.

AFP,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Uygurlara yönelik baskıların belgelerini sızdıran kadın konuştu

Hollanda'da sürgünde yaşayan Asiye Abdulaheb, Çin'deki Uygurların zorla tutuldukları ve çeşitlli baskılara maruz kaldıkları kamplarla ilgili bilgilerin yer aldığı gizli belgeleri basına kendisinin sızdırdığını açıkladı. (19.12.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Altay: Türkiye’de Filistin için dünyayı ayağa kaldıranlar Uygurlar için ses çıkarmıyor  

Benzer içerik

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

ABD Senatosu’ndan Uygurlara destek 15.05.2020

ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği sürüyor. Trump "Çin ile ilişkileri kesebilirdik" derken, ABD Senatosu, Uygurlara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım öngören tasarıyı kabul etti.

China und die Uiguren

"Çin’de insan hakları ihlalleri artabilir" 05.04.2020

İnsan hakları örgütü Tehdit Altındaki Halklar Toplumu, Çin’de koronavirüs krizi nedeniyle insan hakları ihlallerinde ciddi bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

Çin'in Uygurlara uyguladığı baskılar belgelendi 18.02.2020

DW yaptığı araştırmalar sonucu Çin yönetiminin Uygurlara yönelik baskısını belgelerle ortaya çıkardı. Buna göre başörtülü veya sakallı olmak ya da hacca gitmek bile aşırıların tutulduğu kamplara alınmak için yeterli.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NASA "Crew Dragon" uçuşunu erteledi

Elon Musk’ın SpaceX firmasıyla NASA'nın ISS'e astronot taşıyacakları ortak uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Crew Dragon kapsülüyle, 2011'den beri ABD'den uzaya ilk kez insan taşınmış olacaktı.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  