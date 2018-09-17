 ABD′den Çin′e ek gümrük vergisi | EKONOMİ | DW | 18.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump adil ticaret ilkelerine uymadığı gerekçesiyle Çin'e ek gümrük vergisi getirdi. Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarındaki ürüne uygulanan gümrük vergisi kademeli olarak arttırılacak.

USA Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington (Getty Images/A. Wong)

ABD Başkanı Donald Trump Çin menşeli 200 milyar dolar değerindeki ithal ürüne ek gümrük vergisi koyarak ticaret anlaşmazlığında şimdiye kadarki en kapsamlı kararı almış oldu. Daha önce ek gümrük vergisine tabi tutulan Çin menşeli ürünlerin hacmi 50 milyar doları bulmaktaydı. Çin ile yapılan ticaret pazarlığında tatmin olmayan Trump böylece dünyanın en büyük iki ekonomik bölgesindeki anlaşmazlığı daha da tırmandırmış oldu.

Gümrük vergisi 24 Eylülden itibaren yüzde 10 oranında uygulanacak ve yıl başında yüzde 25'e çıkacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çin ile görüşmeleri sürdürmeye hazır olunduğu ve Amerikan şirketlerinin Çin'de imal ettirdiği elektronik cihazlarla bazı dayanıklı tüketim mallarının cezalı gümrük uygulamasının dışında bırakıldığı belirtildi.

Daha fazlasını okumak için: Çin ABD'nin yeni vergilerini DTÖ'ye taşıdı

Avrupalı şirketleri de etkiliyor

Başkan Donald Trump Çin Amerikan tarım ve sanayi ürünlerine ek vergi getirerek karşılık verdiği takdirde zamlı gümrük tarifelerinde üçüncü aşamaya geçeceklerini duyurdu. Bu durumda 267 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürün daha ek gümrük vergisi kapsamına alınacak. Donald Trump, "Ticarette adil davranmayan ülkelere cezalı gümrük uygulanacağını ve ticari anlaşmazlığın ABD üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kaldığını" söyledi.

Pekin'deki Avrupa Ticaret Odası'nın başkanı Mats Harborn, "ticari anlaşmazlığın Çin'de faaliyet gösteren Avrupa şirketlerini olumsuz yönde etkilediğini" söyledi. Çin'deki Avrupa şirketlerini kapsayan anketten "anlaşmazlığın küresel ikmal zincirlerini son derece olumsuz etkilediği" sonucu çıktı.

Çin yönetimi daha önce ticari anlaşmazlığın tırmandırılmaması uyarısında bulunmuştu. Çin Ticaret bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ABD'nin zamlı gümrük tarifelerine misillemede bulunacaklarını ve "kendilerini kararlı bir şekilde savunacaklarını" söyledi.

Containerhafen Shanghai - China Shipping (picture-alliance/dpa/O. Spata)

Çin'deki Amerikan şirketleri zor durumda kalabilir

Çin ile ABD karşılıklı olarak 50 milyar dolar tutarındaki ithal mallarına ek gümrük vergisi uyguluyor. Çin, ABD yönetiminin zamlı gümrük tarifesinin kapsamını genişletmesi durumunda ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar değerindeki mala daha zamlı gümrük getirileceğini duyurmuştu. ABD Çin'e sadece 130 milyar dolarlık ihracat yaptığından Çin yönetiminin bu ülkeden alınan mallara ek gümrük uygulama imkânı sınırlı kalıyor.

Ancak Pekin'in Washington'a baskı uygulamada başka yollara da başvurabileceği ve Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine zorluk çıkarabileceği belirtiliyor.

ABD'nin başlattığı karşılıklı ek gümrük vergisi uygulamalarını doğru bulmadıklarını belirten Pekin Avrupa Ticaret Odası Başkanı Harborn ancak Washington yönetiminin gerekçelerini anlayışla karşıladıklarını ve bütün reform vaatlerine rağmen Çin'deki yabancı şirketlere farklı işlem yapıldığını söyledi.

Çin'de adil rekabete izin verilmediğini öne süren Ticaret Odası Başkanı Çin'de yabancılara idari ve bürokratik engeller çıkarıldığını, uygulamaların şeffaflıktan uzak olduğunu ve tekelci konumdaki Çin şirketlerine imtiyaz tanındığını belirtti. Harborn yine de ABD'nin ticari anlaşmazlık başlatmasını doğru bulmadıklarını ve Çin'in dış rekabete açılmak yerine yerli şirketleri gümrük vergisinin etkilerinden korumak için ek önlemlere başvurabileceğini sözlerine ekledi.

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çin ABD'nin yeni vergilerini DTÖ'ye taşıdı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında iki ülke 16'şar milyar dolarlık ürüne ek vergi koydu. Çin, Trump'ın ek vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet etti. (23.08.2018)  

ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri

ABD’nin Türkiye ve Çin’e ek gümrük vergisi uygulamasına Almanya’dan eleştiri geldi. Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, ticaret savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını belirtti. (12.08.2018)  

Çin-ABD anlaşmazlığı büyüyor

ABD zamlı gümrük tarifesi uygulanacak Çin mallarının listesini uzatma kararı aldı. Çin ile ABD arasındaki ticaret hacmi ise Temmuz ayında sıçrama kaydetti. (08.08.2018)  

Benzer içerik

USA Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington

Trump’tan cinsel saldırıyla suçlanan adaya destek 17.09.2018

ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh’un atama süreci gecikse bile ona güveninin tam olduğunu söyledi.

US-China-Handelsgespräche

Çin ve ABD arasındaki görüşmeler tamamlandı 24.08.2018

ABD ve Çin heyetlerinin ticari anlaşmazlıkla ilgili iki günlük görüşmeleri tamamlandı. Ancak görüşmelerden çıkan sonuca ilişkin açıklama yapılmadı.

Symbolbild China - USA Strafzölle | Container

ABD'den Çin'e yeni gümrük cezaları 23.08.2018

ABD 16 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli malı daha cezalı gümrük kapsamına aldı. Çin yönetimi misillemeye başvurulacağını ve anlaşmazlığın Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınacağını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Viele Geldscheine Löhne 2015 kräftiger gestiegen als Inflation (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'ye geriledi

Avrupa ortak para bölgesinin yıllık enflasyon oranı Ağustos'ta yüzde 2'ye düştü. Avrupa Merkez Bankası'nın sıfır faiz politikasını en az bir yıl daha sürdürmesi bekleniyor. 

FOTO-GALERİ

default

Avrupa’nın en güzel saatleri

Akıllı telefon çağında kamuya açık alanlardaki saatlerin bir önemi kalmadı. Ancak birçoğu hala güzelliğini koruyor. 