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ABD, Çin'in askeri amaçlı kullanılabilecek çip edinmesini ve üretmesini zorlaştırmayı hedefliyorFotoğraf: picture-alliance/dpa/Imaginechina
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Çin'e çip darbesi

2 saat önce

Çin'in teknolojik ve askeri ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan ABD, bu ülkeye yönelik gelişmiş çip ihracatına kısıtlamalar getirdi.

https://www.dw.com/tr/abdden-%C3%A7ine-%C3%A7ip-darbesi/a-63378832

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in askeri amaçlı kullanılabilecek çip edinmesini ve üretmesini zorlaştırmaya yönelik kısıtlama kararları aldı.

Getirilen ihracat kısıtlamaları,hem ABD'li şirketlerin hem de Amerikan teknolojisi kullanan yabancı şirketlerin Çin'deki fabrikalara ve çip tasarımcılarına sağladığı desteği kesmeyi hedefliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Alan Estevez, amaçlarının "askeri uygulamalara sahip hassas teknolojilerin" Çin ordusu, istihbaratı ve güvenlik birimleri tarafından edinilmesini engellemek olduğunu belirtti.

ABD'nin getirdiği kısıtlamaları eleştiren Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Washington'ı "Çinli işletmeleri kötü niyetli bir şekilde engellemeye ve bastırmaya" çalışmakla suçladı.

Mao, bu hamlenin "uluslarası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal ettiğini" ve Çinli işletmelerin yanı sıra ABD'li şirketlere de zarar verdiğini söyledi.

"Çin yıllarca geriye gider"

Alınan önlemler, Çin'e doksanlı yıllardan beri teknoloji ihraç eden ABD'nin bu politikasında gittiği değişimin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) teknoloji ve siber güvenlik uzmanı Jim Lewis, "Bu, Çin'i yıllarca geriye götürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Şu an uygulanan politikaların Soğuk Savaş'ın zirvesindeki sert düzenlemeleri andırdığını söyleyen Lewis, "Çin çip yapmaktan vazmeçmeyecektir ancak bu onları gerçekten yavaşlatacaktır" diye ekledi.

Biden yönetiminden yetkililer, söz konusu kısıtlamalar Ticaret Bakanlığınca duyurulmadan önce yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin müttefiki olan ülkelerin de Çin'e karşı benzer önlemler alması gerektiğine vurgu yaptı.

Yetkililer, müttefik ülkelerden bu yönde bir söz almadıklarını ancak görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. AFP'ye konuşan bir yetkili, "Diğer ülkeler bize katılmadığı takdirde, yürürlüğe soktuğumuz tek taraflı kontrollerin zaman içinde etkisini yitireceğinin farkındayız" dedi. Yetkili, "Yabancı rakipler benzer kontrollere tabi olmadığı takdirde, ABD teknolojisinin liderliğine zarar verme riskimiz de var" diye ekledi.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

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