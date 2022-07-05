ABD'de yine silahlı saldırı: 6 ölü, 36 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Illinois eyaletine bağlı Chicago kenti yakınlarındaki Highland Park'te 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateş açan ve en az altı kişinin ölümüne, aralarında çocukların da bulunduğu 36 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Highland Park'taki bir hastanede çalışan doktor, yaralıların yaşının 8 ile 85 arasında değiştiğini ve aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğunu aktardı.

Bölge polis teşkilatından Christopher Covelli, 22 yaşındaki saldırganın bir binanın çatısından ateş ettiğini tahmin ettiklerini söyledi. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturmaya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da dahil oldu. Polis, saldırının nedenine ilişkin olarak ise bilgi vermedi.

Chicago Sun Times, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçidinin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra ateş açıldığını duyurdu. Reuters, saldırı sırasında çekilen video görüntülerine dayandırdığı haberinde arka arkaya yaklaşık 30 el ateş edildiğini, kısa bir aradan sonra yaklaşık 30 kez daha silah sesi duyulduğunu aktardı.

Saldırıda yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor Fotoğraf: WLS/ABC7/REUTERS

Sosyal medyada yer alan görüntülerde saldırıdan kısa bir süre önce çocukların ellerindeki ABD bayraklarını salladığı, aralarında üç tekerlekli bisiklete binenlerin olduğu, yetişkinlerin bebek arabalarını ittiği görülüyor. ABC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı yaşadıklarını, "İnsanlar bağırarak, koşmaya başladı. Gerçekten çok sarsıcı. Çok korktum, kızımla birlikte bir dükkâna sığındım. Yaşadıklarım bana hiçbir yerde güvende olmadığımız hissi verdi" sözleriyle aktardı.

Silah satış yasası değiştirildi

Illinois eyaletindeki saldırı öncesinde de 14 Mayıs'ta New York eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmiş;. 24 Mayıs'ta da Teksas eyaletinde bir okulu hedef alan saldırıda 19 öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti.

Teksas'taki saldırının ardından ABD'de silah satış yasasını hafif de olsa sertleştirme öngören tasarı Kongre tarafından kabul edilmişti. Buna göre, aile içi şiddetten sabıkası olan ya da gençliğinde ciddi bir suç işlemiş olan kişilerin silah sahibi olması zorlaştırılacak. Ayrıca silah satın almak isteyen 21 yaşın altındaki bireylerin geçmişine dair incelemeler sıkılaştırılacak ve tehdit olarak değerlendirilen kişilerin silahlarına yetkililerce el konması kolaylaştırılacak. Bu bağlamda okul güvenliği, şiddet önleme ve akıl sağlığı programlarına 13 milyar dolar kaynak ayrılmasını öngörülüyor. Söz konusu düzenleme, silah satış yasasında 1990'lı yıllardan bu yana yapılan en önemli değişiklik olmasına rağmen bazı kesimler tarafından yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Reuters,dpa,DW / JD,ET