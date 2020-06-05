ABD'deki protestolara geniş katılım

Protestoların ilk günlerindeki yağma ve kundaklama vakalarının ardından uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasakları birçok kentte kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) gösterilerin en kalabalığı Washington'da oldu. En dikkat çeken protestolar ise ırkçı Ku Klux Klan örgütüyle bağlantılarıyla tanınan Vidor kentinde gerçekleşti. Teksas eyaletindeki kentte yaklaşık 150-200 kişilik bir grup, "BlackLivesMatter" (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketi kapsamında gösteri düzenledi.

Tansiyonun yükseldiği az sayıda yerden biri olan Seattle kentinde polis, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı. Yetkililer, protestocuların polise taş, şişe ve "el yapımı patlayıcı" attığını belirtti. Bazı polis memurlarının da olaylarda yaralandığı açıklandı.

Doğduğu kentte anma töreni

Kuzey Carolina'da ise, 46 yaşında hayatını kaybeden Floyd'un doğum yeri yakınlarındaki Raeford kentinde bir resmi anma töreni düzenlendi.

Floyd'un cenazesinin yer aldığı tabutu görmek isteyen çok sayıda insan, törenin yapıldığı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Floyd'un cenazesi son olarak da büyüdüğü ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Houston kentine götürülecek. Floyd, Houston'da 9 Haziran Salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Popovich: Bir beyaz olarak utanıyorum

ABD'de siyahlara yönelik tutumla ilgili konuşan basketbol koçu Gregg Popovich "bir beyaz olarak utandığını" söyledi. NBA takımlarından San Antonio Spurs'ü çalıştıran Popovich, kulübün yayınladığı bir videoda Floyd'un ölümüyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Garip, belki biraz da mantık dışı bir şekilde, bu trajedinin en öğretici anı, sanırım o polis memurunun yüzündeki ifadeydi" diyen Popovich, "Beyaz insanlar, onun ne kadar soğukkanlı bir şekilde, her gün yaptığı işi yaptığını görebildi böylece.

Gregg Popovich

O kadar ki sol elini cebine sokup dizini de arada hafifçe kıpırdaratak bu kişiye bir çeşit ders vermeye çalışıyordu. Ve bunu kendine hak görüyordu. Böyle yapmak göreviydi onun kafasında" diye ekledi.

"Sanırım bunun olabileceğini bildiğim için bir beyaz olarak utanıyorum" ifadesini kullanan Popovich, "Hepimiz kitaplarda gördük. Siz de kitaplara baktığınızda, siyah insanların ağaçlara asıldığını görüyorsunuz... Ama bunu şimdi bir kez daha gördük. Bunu gerçek zamanda kendi gözlerimle göreceğimi asla düşünmezdim" diye konuştu.

Değişim için artık beyazların da çaba göstermesi gerektiğini söyleyen Popovich, "Bunu yapmak zorundayız. Siyahlar 400 yıldır bu yükü omuzlarında tek başlarına taşıyor" dedi.

Popovich ayrıca, "Bu ulusun ilerleme kaydetmesinin tek sebebi siyahların gösterdiği azim, sabır ve çaba" ifadesini kullandı.

Spurs ile NBA'da beş şampiyonluk kazanan ve üç kez yılın koçu seçilen 71 yaşındaki Popovich, Tokyo Olimpiyatları'nda da ABD Basketbol Milli Takımı'nın başında olacak.

DW,dpa,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe