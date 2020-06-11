ABD'de yine polis şiddeti sonucu ölüm

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da siyah bir Amerikalının polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından ırkçılığı protesto için Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde şiddet olayları meydana geldi. Siyah vatandaşın vurulduğu yerde toplanan protestocular bir restoranı ateşe verdi. Olay yerindeki çok sayıda gösterici nedeniyle itfaiye ekiplerinin çıkan yangına geç müdahale edebildiği belirtildi. Fox televizyonu, yangının yaklaşık bir saat içinde söndürüldüğünü aktardı. İtfaiye ekipleri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığını bilgisini aldıklarını belirtti.

CNN televizyonu, bir ana caddede barikatlar kurarak trafiği engelleyen göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale ettiğini duyurdu. Göstericiler, söz konusu siyahın vurulduğu sırada görevde olan iki polis memuru hakkında dava açılmasını talebinde bulundu.

Rayshard Brooks'un öldürülmesi sonrasında düzenlenen protesto gösterilerine çok sayıda kişi katıldı

Polis tarafından vuruldu

Polisin verdiği bilgilere göre, Cuma akşamı yaşanan olayda 27 yaşındaki Rayshard Brooks'un restoranın girişine "arabaya servis” için beklediği sırada aracında uyuyakaldığı, polislerin onu uyandırmasının ardından yaptıkları alkol testini geçemediği belirtildi. Gözaltına alınmaya direnen Brooks'un polisin elindeki elektro şok aletini alarak, polis memurunu tehdit ettiği, kaçmaya çalışırken de bir polis memuru tarafından vurulduğu aktarıldı. Restorana ait güvenlik kamarası kayıtlarında da Brooks'un kaçarken polis tarafından vurulduğu görülüyor. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Rayshard Brooks hastanede yaşamını yitirdi. Olayda bir polis memuru da yaralandı.

Atlanta Emniyet Müdürü istifa etti

CNN, bir polis sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Brooks'u vuran polisin işine son verildiğini, diğer polis memurunun ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, "Ölüme yol açan şiddetin kullanılması için haklı gerekçeler olduğunu düşünmüyorum” açıklamasında bulundu. Her iki polisin de görevine son verilmesini talep eden Bottoms, Emniyet Müdürü Erika Shields'in istifasını da kabul ettiğini açıkladı.

25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yine siyah bir Amerikalı olan Rayshard Brooks'un polis tarafından öldürülmesinin ülkedeki protesto gösterilerini alevlendirebileceği tahmin ediliyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde günlerdir barışçıl protesto gösterileri düzenleniyor. Hafta sonunda da, Washington ve Minneapolis'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte ırkçılığı ve polis şiddetini protesto için protesto gösterileri düzenlendi.

Reuters,dpa/JD,BW

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