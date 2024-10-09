ABD'de TikTok aleyhinde yeni davalar açıldı

ABD'de 13 eyalet ve Washington DC'de Tiktok aleyhinde dava açıldı. Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması, çocukları bağımlı hâle getirmek ve ruh sağlığına zarar vermekle suçlanıyor.

ABD'de hâlihazırda Adalet Bakanlığının açtığı federal davayla karşı karşıya olan TikTok hakkında 13 eyalet ve başkent Washington DC'de yeni şikâyetlerde bulunuldu.

ABD'li başsavcılar, Tiktok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketini, çocuklar ve gençlerin platformda giderek daha fazla zaman harcaması için özel yöntemler geliştirmekle suçladı. Suçlamada, bunun kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi.

İddianame dosyasında TikTok'un "kaydırma özelliği" sayesinde otomatik oynayan videoları hiçbir kesintiye uğramadan sürekli olarak izleme özelliği eleştirildi. Savcılar bunun özellikle çocukları bağımlı hâle getirdiğini öne sürdü. Ayrıca "challenges" olarak adlandırılan ve kullanıcıların benzer içerikler ürettiği akımların bazen tehlikeli aktivitelere yol açabildiği iddia edildi.

Eyaletler ve başkentten 14 başsavcı, açtıkları davalarla TikTok'un iddianamede şikayet edilen özellikleri kullanmasını durdurmayı, yasa dışı olduğunu savunduğu uygulamaları nedeniyle şirkete para cezası kesilmesini ve platformdan zarar gören kullanıcılar için tazminat ödenmesini hedefliyor.

Video platformu TikTok iddiaları reddediyor. Şirket daha önce gençlerin uygulamada geçirebileceği sürenin sınırlanması yönünde katı önlemler aldığını açıkladı.

ABD hükümeti Ağustos ayında TikTok'un sahibi ByteDance firmasını Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti. Davada şirket, 13 yaşından küçüklerin ebeveyn kontrolü olmadan hesap açabilmelerini "fazla kolaylaştırmakla" suçlanıyor.

Çinli şirket hisselerini satmaya zorlanıyor

Washington ayrıca TikTok'un ABD'li kullanıcıların kişisel verilerini Çin hükümetiyle paylaşacağından ve Pekin'in bunu propaganda amaçlı kullanabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle şirket ABD'deki varlığının sorgulandığı daha büyük bir sınama ile karşı karşıya.

Hükümet platformun ABD'de faaliyete devam edebilmesi için ByteDance'ı hisselerini satmaya zorluyor.

Nisan ayında kabul edilen bir yasa gereği Çin sahipliğindeki hisseler 19 Ocak'a, yani ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin dolmasından bir gün önceye kadar satılmak zorunda. Biden'ın bu son tarihi üç ay erteleme yetkisi de bulunuyor.

TikTok'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre ByteDance şirket hisselerinin yüzde 20'sine sahip. Hisselerin yüzde 60'ı uluslararası yatırımcıların elindeyken kalan yüzde 20'nin sahibi ise şirket çalışanları.

Kararın iptali için ABD'de karşı dava açan şirket, bu girişimi ifade özgürlüğünün engellenmesi olarak görüyor. Yargılama süreci devam ediyor. ABD'de çok takipçili TikTok kullanıcıları da benzer şekilde özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiği gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.

TikTok'un ABD'de 170 milyon kullanıcısı ve 7 bin çalışanı bulunuyor.

DW,dpa / MUK,CÖ

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