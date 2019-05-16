 ABD′de tecavüz ve ensestte istisna öngörmeyen kürtaj yasası | DÜNYA | DW | 15.05.2019

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DÜNYA

ABD'de tecavüz ve ensestte istisna öngörmeyen kürtaj yasası

ABD'deki en sert kürtaj yasa tasarısı, Alabama eyaletinde senatodan geçti. Tasarı doktorlara 99 yıla kadar hapis öngörüyor. Tecavüz ve ensest durumlarında da istisna sözkonusu olmayacak.

USA Senat von Alabama stimmt für fast vollständiges Abtreibungsverbot (picture-alliance/dpa/AP/The Montgomery Advertiser/M. Welsh)

Alabama Senatosu önünde protesto: "Zorunlu doğum barbarlıktır"

ABD'nin eyaletlerinden Alabama'da senato, Salı günü ABD'nin en sert kürtaj yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Tasarı, tecavüz ve ensest ilişki sonucu ortaya çıkan hamilelikler için bir istisnai uygulama öngörmüyor. Bu çerçevede kürtaj uygulaması yalnızca, anne ya da fetusun hayati tehlike içinde olduğu durumlarda yasal olacak.

Hamileliğin sonlandırılmasını her durumda yasaklayan yasa, kürtaj uygulayan doktorlara 10 ila 99 yıl arası hapis cezası öngörüyor.

Çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olduğu senatoda tasarı, imzalanmak üzere Vali Kay Ivey'e gönderildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için valinin onayı gerekiyor. Ivey de Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi.

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Almanya'da yetkili bakanlar, kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi üzerinde uzlaştı. Yeni uygulamaya göre yasak yürürlükte kalmakla birlikte kadınlar kürtaj konusunda daha fazla bilgilendirilecek. (29.01.2019)

Kadınlar yasal olmasına rağmen kürtaj hakkından faydalanmaya çalışırken çeşitli engellerle karşılaşıyor. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre kürtaj serbest olsa da fiilen yasaklanmış durumda. (18.01.2019)

Arjantin'de kadın örgütleri kürtaj yasağının kaldırılması için eylemlerine devam ediyor. Katolik Kilisesi'nin kürtaj karşıtı tutumunu protesto eden binlerce kadın kiliseden çıkıyor. (24.08.2018)

Kürtaj yasağını destekleyen siyasetçiler, meseleyi Yüksek Mahkeme'ye götürmek istiyor. Muhafazakârlar, Yüksek Mahkeme'nin çoğunluğu muhafazakâr üyelerden oluşmasına güveniyor. Mahkeme'deki ibre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında muhafazakâr yöne kaymış bulunuyor. Siyasetçiler böylece, ABD’de kürtaj hakkıyla ilgili bir kilometre taşı olan, 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararının yeniden tartışmaya açılması ve geçersiz kılınmasını umuyor.

"Tecavüz ve ensest kurbanları cezalandırılıyor"

ABD merkezli en büyük insan hakları savunma örgütü olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), yasanın uygulanmasını durdurmak için dava açacaklarını duyurdu. Kuruluş, oylamanın sonucunun "muhafazakâr yasa yapıcıların beden özerkliğini ne kadar umursamadığını" gösterdiğini söyledi. Örgütün açıklamasında, "Yasa tasarısı, tecavüz ve ensest kurbanlarını, kendi bedenleri üzerinde kontrol hakkını ellerinden almak ve onları doğum yapmaya zorlamak suretiyle cezalandırıyor" denildi.

Alabama Senatosu’na başkanlık eden Vali Yardımcısı Will Ainsworth, tasarıyı memnuniyetle karşıladığını söyledi. "Doğmamışların haklarını savunmaya yönelik güçlü bir adım" değerlendirmesinde bulunan Ainsworth, "Alabama'nın önderlik etmesinden gurur duyduğunu" söyledi.

Senato'da Demokratların lideri olan Bobby Singleton ise, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Alabama eyaletine şimdi siz tecavüz ettiğiniz" ifadesini kullandı. Duygu dolu bir açıklamada bulunan Singleton, "Kızıma 'Alabama eyaletinde sen hiçbir önem taşımıyorsun' diyorsunuz böylelikle. 'Erkekler sana tecavüz edebilir ve hamile kalırsan bu çocuğu doğuracaksın' diyorsunuz" diye konuştu.

Bir kadın hakları kuruluşu olan Guttmacher Enstitüsü'nün verilerine göre, yalnızca bu yıl, ABD'nin 50 eyaletinden 28'i, kürtajın sınırlandırılmasına ilişkin 300 yeni kuralı yürürlüğe sokmuş bulunuyor.

AFP/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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