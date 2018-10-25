 ABD′de sinagoga silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 27.10.2018

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DÜNYA

ABD'de sinagoga silahlı saldırı

ABD'nin Pittsburg kentinde bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu kaydedilirken polis saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

USA Polizeieinsatz - Absperrband - Symbol (picture-alliance/F. Duezl)

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburg kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

Reuters, saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. 

Saldırıda yaralananlar arasında üç polis memurunun da bulunduğu kaydedildi.

Assosiated Press (AP) haber ajansı, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. Polis sözcüsü AP'ye yaptığı açıklamada "ellerinde şu an için başka bir bilgi bulunmadığını, henüz binada başka bir tehdidin olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, güvenlik birimlerinin olay yerinde olduğunu aktardı. Trump, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunun sanıldığını belirterek Squirrel Hill bölgesindekilere güvenlik uyarısı yaptı. 

Pittsburg yakınlarındaki Squirrel Hill ağırlıklı olarak Yahudilerin ikamet ettiği bir bölge olarak biliniyor.

AP/SÖ,ÖA

 ©Deutsche Welle Türkçe

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