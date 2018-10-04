 ABD′de sinagoga saldırı: 11 ölü | DÜNYA | DW | 28.10.2018

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DÜNYA

ABD'de sinagoga saldırı: 11 ölü

ABD'nin Pittsburgh kentinde silahlı bir saldırgan siganogda ayin yapan kişileri taradı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, ABD'de antisemitizm tartışmalarını alevlendirdi.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Ayin yapıldığı sırada gerçekleşen saldırıda altı kişi de yaralandı. Yetkililer, üzerine birden fazla silah alan saldırganın Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bölgede bulunan "Tree of Life" isimli sinagoga aniden girip etrafı rastgele taradığını aktardı. İddiaya göre 46 yaşındaki saldırgan "Yahudilere ölüm" diye bağırdı.

Saldırganın daha sonra olay yerine gelen polisle çatışmaya girdiği, bu sırada dört polisin yaralandığı bildirildi. Sağ ele geçirilerek gözaltına alınan saldırgan 11 kez cinayet ve 11 kez de "ölümle sonuçlanacak şekilde ibadeti engelleme" suçlamasıyla karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Bu canavar antisemitist saldırı insanlığa karşı bir saldırıdır. Dünyamızdan antisemitizm zehrini söküp atmamız için bizi bir araya getirecek. Öfkeyi yenmemiz için birlik olmalıyız" ifadesini kullandı.

Trump, Illinois eyaletinde destekçilerine yaptığı konuşmadada bu olaya değindi ve bu tür suçların idamla cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Olay sırasında yakınlara olan Yahudi cemaatinden Stephen Weiss, sinagogun lobi bölümünden onlarca el silah sesi geldiğini söyledi.

Polis yetkilileri, zanlılın bir adet hücum tüfeği en az üç de tabanca taşıdığı bilgisini verdi.

Olayın ardından sinagogun önüne "Burada öfkeye yer yok" yazılı pankart asıldı. Civarda yaşayan veya Pittsburgh'un farklı bölgelerinden gelen yüzlerce kişi sinagogun önünde anma töreni gerçekleştirdi, saldırıda ölenler için dua etti.

Karalama Karşıtı Topluluk isimli bir sivil toplum örgütünün verilerine göre ABD'de 2017'de antisemitist olaylar bir önceki yıla yüzde 57 arttı. Örgüte göre Pittsburgh'deki olay ABD'de Yahudilere yönelik bugüne kadarki en ölümcül saldırı oldu.

AFP/GY,SÖ,ÖA,HS

 ©Deutsche Welle Türkçe

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