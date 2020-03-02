ABD'de Süper Salı'nın galibi Biden oldu

ABD'de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den yarışacak adayı belirlemek için yapılan ön seçimleri eski Başkan Yardımcısı Joe Biden kazandı. Süper Salı olarak adlandırılan ön seçimler 14 eyalette yapıldı. Eski Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olan Biden, sandık çıkış anketlerinden alınan sonuçlara göre 14 eyaletten en az 9'unda seçimleri önde tamamladı. Ilımlı bir siyasetçi olan Joe Biden'ın en büyük rakibi sol eğilimli Senatör Bernie Sanders ise en az 3 eyalette ön seçimi kazandı.

ABD medyası, 77 yaşındaki Biden'in Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee ve Virginia'da ön seçimi kazandığını duyurdu. Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre, seçimlerin kaderini belirleyecek kilit eyaletlerden 228 delegenin bulunduğu Teksas'ta da, Biden ön seçimi rakibi Sanders'in önünde tamamladı.

Sanders en az üç eyalette seçimi kazandı

78 yaşındaki Sanders ise Colorado, Utah ve Vermont eyaletinde ön seçimlerde zafer kazandı.

415 delegenin bulunduğu Kaliforniya eyaletinde ise sayılan oylara göre Sanders önde gidiyor. Oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayıldığı eyalette, Sanders oyların yüzde 33,6'sını, Biden ise yüzde 24,9'unu aldı. Ancak bu eyalette mektupla da oy kullanmak mümkün olduğu için kesin sonuçların oyların tamamının sayılması sonrasında kesinleşeceğine dikkat çekiliyor. Maine eyaletinde de henüz sonuçlar kesinleşmedi.

Bloomberg adaylıktan çekildi

Demokratların başkan adaylığı için yarışan diğer adaylardan Senatör Elizabeth Warren hiçbir

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg ise sadece Amerikan Samoa'sında ön seçimi kazandı. New York'un eski belediye başkanı Bloomberg, bu sonuçlar üzerine adaylıktan çekildiğini ve Biden'ın adaylığını destekleyeceğini duyurdu.

Bu sonuçlar Demokrat Parti içinde adaylık yarışının ılımlı bir siyasetçi olan Biden ile partinin sol kanadında yer alan Sanders arasında geçeceğine işaret ediyor. Demokratlar arasında Sanders'i solcu bulan ve bu nedenle de Başkan Donald Trump karşısında şansı olmamasından kaygı duyanların bulunduğu belirtiliyor.

Demokratların adayı Temmuz'da kesinleşecek

Demokratların başkan adayının belirlenme sürecinde "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 14 eyalette yapılan ön seçimler büyük önem taşıyor. Aday adayları bu ön seçimlerde delege kazanıyor. Süper Salı gününde ise 3 bin 979 delegeden bin 357'sinin oyu belirlenmiş oldu. Mart ayı sonuna kadar 11 eyalette ön seçimler yapılacak. Temmuz ayında yapılacak parti kongresinde ise 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde kimin yarışacağı kesinlik kazanacak. Demokratlardan bir siyasetçinin aday gösterilebilmesi için 3 bin 979 delegeden bin 991'inin oyunu alması gerekiyor.

Süper Salı'daki ilk sonuçlara göre, Biden 351, Sanders 280, Warren 28, Bloomberg 12 ve Tulsi Gabbard 1 delege kazanmış oldu.

Cumhuriyetçilerin adayının ise Başkan Donald Trump olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Reuters, AFP/JD,HS

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