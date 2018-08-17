ABD'de piskoposluğa çocuk istismarı davası

ABD'de Batı Virginia eyaletindeki Katolik kiliselerde çocuk istismarına ilişkin yürütülen soruşturma sonrası Başsavcılık, Wheeling Charleston Piskoposluğu ve bölgede görev yapan bir önceki Piskopos Michael Bransfield hakkında hukuk mahkemesinde dava açtı.

Wheeling-Charleston Piskoposluğu'nun çocukları istismar eden papazlara yönelik iddiaları örtbas ettiği ileri sürülürken, piskoposluğun Batı Virginia Tüketici Kanunu'na aykırı davrandığı savunuldu.

"Cinsel taciz iddiaları örtbas edildi"

Katolik kilisesine bağlı piskoposluğun Wheeling-Charleston'da 25 okulu bulunuyor. Okul ilanlarında "çocuğunuzun güvenliğini sağlamak, Katolik okullarımızın görevinin önemli bir parçasıdır" ifadesini kullanan piskoposluğun yanıltıcı beyanda bulunduğu, geçmişte çocuk istismarı yapan papaz ve keşişleri işe aldığı ve bu kişilerin geçmişlerine ilişkin bilgileri sakladığı iddia ediliyor.

2005 yılında göreve başlayan Wheeling-Charleston Piskoposu Michael Bransfield, geçen yıl Eylül ayında cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden alınmıştı. Tüketici koruma kanununa dayandırılan davada, "Piskoposluğun okul ve kamplarda çocukları cinsel açıdan istismar ettiği güvenilir kaynaklarca doğrulanan papazları eğitim ve dinlenme hizmetlerinde kullanırken, tüketici konumunda bulunan velileri bu konuda uyarmadığı" ileri sürülüyor.

Dava dilekçesinde 1980 yılında bir lise öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden bir papazın 1998 yılından 2001'de işten çıkarılıncaya kadarki süreçte piskoposluğa bağlı bir ilkokulda görevine devam ettiği belirtildi. İddialara göre hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan başka bir papaz 2002 yılında işe alındı ve dört yıl süreyle piskoposluğa bağlı okulda göreve devam etti. Dilekçede ayrıca tecavüzden hükümlü bir kişinin işe alındığı ve 2013 yılında sözleşmesi feshedilinceye kadar lisede görev yaptığı kaydedildi. Davacılar bu olaylar ışığında internet sitesinde yer alan, piskoposluk çalışanlarının işe başlamadan önce ayrıntılı bir geçmiş taramasına tabi tutulduklarına yönelik ifadelerin yanıltıcı olduğunu iddia etti.

Amerikan Katolik Kilisesi geçen yıl yıl Pensilvanya eyaletinde 300'den fazla papazın karıştığı bir cinsel taciz skandalıyla sarsılmıştı. Olay sonrası Washington Başpiskoposu Donald Wuerl'in istifası Katoliklerin dini lideri Papa Françesko tarafından kabul edilmişti.

epd, AFP/MY,HT

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