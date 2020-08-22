 ABD′de orman yangınları: 27 ölü | DÜNYA | DW | 13.09.2020

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DÜNYA

ABD'de orman yangınları: 27 ölü

ABD'nin batı eyaletlerini etkisi altına alan orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü afet bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batı eyaletleri Kaliforniya, Oregon ve Washington'u geçen hafta sonundan bu yana etkisi altına alan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yangınlarda şu ana kadar en az 27 kişi hayatını kaybetti, 500 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dış dünya ile bağlantısı kesilen bölgede ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Brände in Kalifornien | Oroville Bear Fire

Yangınlarda şu ana kadar neredeyse 3 milyon 200 bin hektarlık bir alanın kül olduğuna dikkat çekilirken, halihazırda yüksek seyreden sıcaklıklara kuru rüzgarların da eklenmesinin alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirdiği belirtiliyor. Bölgede 20 binden fazla itfaiye mensubu yangınları söndürmek için uğraş veriyor. Gelecek günlerde sıcaklıkların düşmesinin beklendiği ve bunun yangınları söndürmede olumlu bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Trump bölgeye gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü afet bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor. İklim değişikliğini reddeden tavrıyla bilinen Trump'ın, kasım ayında yapılacak seçimlerdeki rakibi, Demokratların adayı Joe Biden, "Bilimsel veriler gayet açık ve ölümcül emareleri görmezden gelmek imkansız. İklim değişikliği bizim için doğrudan ve varoluşsal bir tehdit teşkil ediyor" dedi. Biden Trump'ın bu gerçeği inkar edebileceğini ancak "verilerin tartışılmaz" olduğunu ifade etti.

ABD'de son yıllarda orman yangınları çok sayıda can alıyor. Uzmanlara göre, yangınlardaki artışın en önemli nedeni iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınma. Kaliforniya tarihindeki en büyük yangınlar 2018'in Kasım ayında meydana gelmiş, yaşanan bu afette 86 kişi hayatını hayatını kaybetmişti.

dpa,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe     

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Kaliforniya’daki orman yangınları durmuyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan, büyük çapta tahliyeler ve elektrik kesintilerine neden olan orman yangınları kontrol altına alınamadı.  

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